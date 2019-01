L'asso V'Lô réclame des panneaux de signalisation pour les cyclistes dans Saint-Lô

L'asso V'Lô, qui promeut l'usage du vélo à Saint-Lô, dénonce le manque de signalétique à destination des cyclistes dans les rues de la préfecture de la Manche et reproche à la mairie de ne pas agir. Elle a donc décidé d'installer symboliquement ses propres panneaux.

Enervée car "rien ne bouge", l'asso V'Lô a fabriqué elle-même et installé des panneaux de signalisation cycliste à Saint-Lô.

Saint-Lô, France

"Sauf vélo". Le petit panneau plastifié a été ajouté ce mardi 22 janvier 2019 sous le grand panneau "sens interdit", rue du Dr Leturc. Les membres de l'asso V'lô ont décidé de fabriquer et de poser eux-mêmes des panneaux de signalisation dans quelques rues du centre de Saint-Lô pour dénoncer "le silence et l'absence d'action de la municipalité à ce sujet".

Les cyclistes ont des droits

L'association a contacté la mairie de la ville préfecture de la Manche il y a un an pour demander la mise en place d'une signalétique "cycliste", c'est à dire des panneaux qui rappellent certaines règles de circulation. Exemple avec le "double sens cycliste" : il prévient que les vélos ont droit de remonter une rue qui est à sens unique pour les voitures. "Ca permet aux cyclistes de connaître leurs droits et aux automobilistes de faire plus attention", explique Magali Monier, la secrétaire de l'association.

"Nous le faisons nous-même car rien ne bouge", ajoute la présidente Stéphanie Perrine avant de rappeler que "la flotte de vélos mis à disposition par l'agglomération, notamment à l'office de tourisme, est pourtant de plus en plus importante".