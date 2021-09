L'association Cherbourg Local Motive va faire en recours en justice contre le projet BNG

"On n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu," estime, Alain Rosette, le président de l'association Cherbourg Local Motive qui s'oppose à plusieurs points du projet "Bus Nouvelle Génération" à Cherbourg-en-Cotentin.

L'association s'oppose aux voies dédiées aux bus et à la suppression de places de stationnement

"On est tout à fait pour les plans de mobilité," assure Alain Rosette, "les voies pour les pistes cyclables, c'est très bien. Mettre plus de bus, c'est très bien. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens qui sont obligés de circuler en voiture soient pénalisés." Dans le collimateur de l'association : les voies entièrement dédiées aux bus prévues dans le projet BNG qui, selon elle, provoqueraient de sérieux embouteillages sur les axes très fréquentés de Cherbourg comme les quais Alexandre III ou Qualigny par exemple, pour un gain de seulement "2 ou 3 minutes sur une ligne" avance le président.

L'association demande l'expérimentation sur les axes concernés des voies dédiées. Impossible pour l'adjoint aux transports de la ville de Cherbourg, Arnaud Catherine : "Ce qu'ils proposent c'est de couper des voies et il n'y a pas de voies dédiées aux bus dans leur projet." Bus et voitures devraient alors circuler sur les voies restantes d'après l'élu. "Ce n'est pas une réelle expérimentation," poursuit-il. L'élu précise également que les études réalisées par un cabinet spécialisé montrent qu'il n'y aura, après travaux, pas plus de circulation qu'aujourd'hui.

Autre point de tension : la suppression de 160 places de stationnement qui se ferait autres détriment des commerçants pour Cherbourg Local Motive.

Un manque d'écoute de la part de la mairie estime Cherbourg Local Motive

Pour l'association, il n'y a pas de dialogue avec la mairie de Cherbourg sur les points de tension du projet. "Il n'y a pas eu de concertation par rapport à ces sujets-là," dénonce Alain Rosette, "même s'il y a eu des réunions, on n'a pas discuté de l'existence même de ces voies dédiées et des problèmes de stationnement."

Arnaud Catherine, conteste cette critique. Pour lui, depuis le début du projet_, "_on a mené des réunions de concertation auxquelles Cherbourg Local Motive et bien d'autres acteurs locaux ont participé. Parmi les remarques de Cherbourg Local Motive, un certain nombre ont été entendues et même intégrées."

Après plusieurs années de conflit sur ce projet, l'association ne pense pas avoir d'autre choix que de passer par la voie judiciaire. Elle compte présenter un recours. "Ils sont dans leur logique," estime Arnaud Catherine, "Cherbourg Local Motive est contre les voies dédiées et on les maintenues parce que c'est le cœur de notre projet."

En l'état actuel du projet, les travaux d'aménagement du BNG doivent démarrer en 2022.