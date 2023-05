L'association des abonnés du TGV Tours-Paris juge "très insuffisante" l'indemnisation proposée par la SNCF

La SNCF accepte d'indemniser les 4.000 abonnés de la ligne TGV Tours-Paris pour les retards, annulations et grèves subis depuis décembre dernier.

La SNCF a finalement entendu l'association des abonnés du TGV Tours-Paris sans pour autant lui donner totalement satisfaction. Son président, David Charretier, avait été le premier à demander une indemnisation pour les abonnés, suite aux multiples grèves et travaux qui ont eu lieu depuis décembre dernier. La SNCF vient de lui écrire pour l'informer que les abonnés pourront bénéficier de 50% de réduction, maximum, sur la mensualité du mois de juin.

Ca correspond, en moyenne, à une économie de 250 euros. "C'est très limité et très insuffisant par rapport au préjudice subi" estime David Charretier. "Nous avons dû reporter énormément de réunions. Nous avons été obligé de décaler des jours de congés et d'adapter nos vies professionnelles et personnelles à ces problématiques de transports". Le président des abonnés du TGV Tours-Paris estime que "les 4.000 abonnés de notre ligne sont en mesure de réclamer l'équivalent d'un mois d'abonnement, c'est-à-dire 500 euros d'indemnisation forfaitaire".

La plateforme pour demander ce dédommagement sera ouverte à partir du premier juin. A partir de là, les abonnés auront un mois pour se faire connaitre. Au total, environ 20.000 usagers sont concernés, dont les 4.000 abonnés de la ligne TGV Tours-Paris.