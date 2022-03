L'association "Non à l'autoroute à Florange" toujours mobilisée contre l'A31 bis

Alors qu'un nouveau comité de pilotage du projet de l'A31 bis doit se réunir vendredi 4 mars, l'association "Non à l'autoroute à Florange" se manifeste à nouveau pour dire tout le mal qu'elle pense de ce projet, vieux serpent de mer dans le nord lorrain. L'A31 bis, soit la construction d'un nouveau barreau autoroutier pour contourner Thionville, doit permettre de désengorger l'actuelle A31 régulièrement saturée par le trafic transfrontalier entre la Lorraine et le Luxembourg.

Accélération du calendrier

Un premier comité s'est tenu le 4 janvier. Celui de vendredi doit permettre d'affiner la sélection des possibles tracés, parmi lesquels celui qui divise le plus : le fameux tracé dit "F5" par Florange. Cette accélération du calendrier n'est pas du gout de Sophie Delvo, opposante et membre de l'association. "On nous pousse, on nous dit que cette autoroute doit être construite et on passe à côté de choses essentielles." Essentielles comme l'impact environnemental, humain et financier de ce projet, d'autant plus pour une autoroute à péage qui deviendra selon elle "une autoroute fantôme."

Moins de routes, plus de transports en commun

Pour Sophie Delvo, le nord lorrain n'a pas besoin de nouvelles routes, de tunnel ou de tranchées ouvertes, mais de moyens de transports respectueux de l'environnement. Les solutions sont donc, selon elle, à chercher du côté du Luxembourg qui a rendu ses transports en commun gratuits pour inciter les usagers à délaisser leurs voitures. "Le gouvernement français doit prendre ce dossier en main et développer les transports en commun" ajoute t-elle, tout en appelant de ses vœux à la construction d'un réseau métropolitain express.