L'association Pau à vélo dépose un recours juridique contre la mairie de Pau

Pau, France

L'association "Pau à vélo" a déposé un recours au tribunal administratif. Elle considère que la municipalité ne respecte pas la loi Laure, votée en 1996 et selon laquelle,"à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation".

Dans la rue René Cassin, il y a du stationnement, donc il y a de la place mais il n’y a rien pour le vélo

Selon l'association, la mairie de Pau n'a pas prévu, ou peu, d'aménagements cyclables après les travaux pour le passage du bus à haut niveau de service (BHNS), sur la place d'Espagne, dans la rue Louis Barthou, par exemple. "Nous sommes effaré de voir qu'il n'y a rien pour les vélos sur des rues toutes neuves. Dans la rue Carnot, le plan de circulation a été revu et il est devenu impossible de rejoindre les nouvelles pistes cyclables attrayantes au nord du boulevard Alsace-Lorraine", explique Sébastien Lamy, son secrétaire. Il cite d'autres exemples : "dans la rue Cazaubon-Norbert, il y a deux voies voitures, donc il y a de la place et il n'y a rien pour le vélo. Dans la rue René Cassin, il y a du stationnement, donc il y a de la place mais il n’y a rien pour le vélo".

Pour l'association de défense des déplacements à vélo, les aménagements cyclables ne doivent pas être une variable d'ajustement. "Avec ce recours, nous exprimons notre refus de poursuivre sur cette ligne-là, si nous voulons répondre aux enjeux de qualité de l'air, de santé, de déplacements physiques, de sécurité. Ce n'est pas un hasard si cette loi existe depuis plus plus de 20 ans", souligne Sébastien Lamy.

Il faut rendre la pratique du vélo attractive

Selon l'association Pau à vélo, l'accès au centre-ville est primordial pour développer le vélo comme moyen de transport. "Ceux qui se déplacent déjà à vélo régulièrement ne vont pas s'arrêter, en revanche, il faut rendre la pratique attractive pour ceux qui n'ont pas sauté le pas. Pour cela, il doivent se sentir en sécurité", ajoute le secrétaire de l'association.

Le dépôt d'un recours n'est pas de bon aloi pour une discussions loyale et sincère

A la mairie de Pau, on regrette la méthode. "Nous avions mis en place une instance de concertation avec "Pau à vélo" et leurs doléances étaient exactement l'objet de cette instance de concertation. Ils ont choisi de déposer une lettre de recours préalable qui vient mettre à mal tout ce processus d'entente. Le dépôt d'un recours n'est pas de bon aloi pour une discussions loyale et sincère", explique Jean-Paul Brin, chargé de l'urbanisme, de la circulation et du BHNS à la mairie de Pau.

"Pau à vélo" a d'abord déposé un recours gracieux, à la fin de l'année 2018 mais l'absence de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus de la mairie. L'association a donc déposé un recours juridique. "C'est le seul moyen d'être entendu et d'être pris au sérieux", indique Sébastien Lamy. Une réunion prévue en février a été ajournée, suite au dépôt de ce recours. Depuis le dialogue est rompu entre les services techniques de la ville et l'association. L'association a tout de même des contacts avec la municipalité au sujet de la prochaine fête du vélo.

La rue des Alliés, est étroite, nous ne pouvons pas démolir les immeubles. Et contrairement à ce que soutien l'association la limitation à 30km/h est suffisante

Sur le fond, Jean-Paul Brin assure que des aménagements ont été faits partout où cela était possible, "pour la rue Carnot, il faut aussi que les riverains puissent se garer près de chez eux. Il y a des passages compliqués, la rue des Alliés, par exemple, est étroite, nous ne pouvons pas démolir les immeubles. Et contrairement à ce que soutien l'association la limitation à 30km/h est suffisante".

Pau à vélo ne conteste pas l'utilité des zones limitées à 30km/h mais Sébastien Lamy nuance : "dans les rues résidentielles, avec un passage résidentiel la zone 30 est adaptée. Mais dans les rues avec un trafic important cela ne suffit pas. Les automobilistes ne respectent pas ces limitations, ils nous dépassent alors que c’est interdit".

Au moment où nous faisons passer un bus à hydrogène avec aucun rejet; on vient nous contester une partie du trajet. Cela ne me semble pas opportun

Jean-Paul Brin demande à l'association Pau à vélo de ne pas oublier l'esprit de la loi Laure "cette loi a pour objet de garantir principalement la qualité de l'air en ville et au moment où nous faisons passer un bus à hydrogène avec aucun rejet; on vient nous contester une partie du trajet. Cela ne me semble pas opportun".

Ce vendredi, Pau à vélo a organisé une opération "protège ta bande". Ils ont formé une chaîne humaine pour dénoncer le manque de sécurité sur les bandes cyclables. L'association demande également plus de continuité entre les différentes pistes cyclables. La ville de Pau obtient la note F, pour défavorable, au baromètre des villes cyclables. Ce baromètre note néanmoins que la plupart des villes de France ont des efforts significatifs à faire pour favoriser les déplacements à vélo.