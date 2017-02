L'auto-partage arrive à Châteauroux

Ce jeudi, le constructeur Renault inaugure à Châteauroux un tout nouveau service : l'autopartage, des véhicules disponibles à la location, 24h/24 et 7j/7, via un site internet. C'est la première fois qu'un tel système est lancé dans une ville de taille moyenne.

Après Paris, Besançon, Marseille, Lille, Strasbourg ou bien encore Lyon, Châteauroux a désormais aussi son système d'autopartage. Le principe ? Des véhicules garés en divers points de la ville, accessibles à la location via un site internet (renault-mobility.com). A partir de ce jeudi midi, six voitures seront mises à disposition (cinq Clio et une Zoé), chacune est stationnée sur l'un des emplacements créés dans l'agglo. Il y en a un à l'aéroport, un devant l'office de tourisme, un en face de la gare routière, un rue Victor Hugo, un rue Jean-Jacques Rousseau et un dans le quartier Balsan.

Un pari sur l'avenir

Le service existe déjà dans une vingtaine de villes en France. Mais à Châteauroux, où contrairement aux grandes villes la plupart des ménages disposent de leur propre véhicule, quelles sont ses chances de succès ? Le directeur de la concession Renault de la zone Cap Sud à St-Maur, Philippe Joulaud, répond que l'objectif n'est pas la rentabilité immédiate : "C'est un pari sur l'avenir. Les modes de consommation évoluent, aujourd'hui les gens utilisent de plus en plus leur smartphone. On voulait offrir des véhicules accessibles 24h/24, 7j/7".

Le directeur de la concession Renault de St-Maur, Philippe Joulaud, devant deux des Clio mises à la disposition des clients © Radio France - Sarah Tuchscherer

Les entreprises, clientes potentielles

Ce système d'autopartage ne s'adresse pas qu'aux particuliers castelroussins. Les touristes sont aussi visés, tout comme les entreprises et les collectivités locales, que Renault a commencé à démarcher. Ainsi, Philippe Joulaud explique : "Il peut y avoir plusieurs collaborateurs qui ont besoin d'un véhicule mais pas tout le temps. Donc, il pourrait être partagé plutôt qu'attitré à une personne. On sent ce besoin chez les entreprises mais aussi chez les collectivités locales".

La location coûte 7 euros de l'heure, 5 euros en soirée après 20h. Il existe des forfaits jour (24h : 60 euros), nuit (de 20h à 7h : 35 euros) et week-end (du vendredi au dimanche : 108 euros).