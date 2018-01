Voreppe, France

Le constat est double selon Dominique Escaron, président du Parc Naturel Régional de Chartreuse, d'une part "il y a déjà une pratique de l'auto-stop entre la Chartreuse et le Pays Voironnais et la Métropole grenobloise, notamment de la part de lycéens et collégiens, avec des parents qui sont toujours un peu inquiets", et d'autre part "comme nous ne sommes pas une grosse zone de population naturellement nous n'avons pas une densité de transports donc la voiture individuelle aujourd'hui est quasiment la réponse unique (en terme de déplacements)".

Voilà ce qui intéresse la Chartreuse, mais aussi le Voironnais, dans leur tentative de mise en place d'une véritable communauté et de véritables "lignes" d'auto-stop.

Ce que permet Rezo Pouce, site internet et application smartphone, c'est d'abord de sécuriser la pratique : des automobilistes inscrits et dotés d'un macaron, prennent à des arrêts bien définis des auto-stoppeurs munis d'une carte. Rezo Pouce permet également d'entrer en contact pour carrément caler un rendez-vous, plus cette fois sur le mode du covoiturage. Toute inscription est gratuite.

Les collectivités font le pari que sécuriser c'est encourager et espèrent que de nombreux automobilistes "solo" choisiront l'alternative, à côté ou en complément d'autres modes de transports une fois arrivés dans "la plaine" : train ou transports urbains.

