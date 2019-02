L'autopartage lancé à Auxerre

Auxerre, France

Besoin d'une voiture pour une journée, ou même une heure seulement ? L'autopartage existe désormais à Auxerre. Deux voitures en libre-service, à louer via la plateforme Citiz, sont désormais disponibles dans la ville : une place du maréchal Leclerc en centre-ville, l'autre quartier Sainte-Geneviève.

Comment ça marche ?

Le principe : vous réservez la voiture pour une durée déterminée, par le site internet de Citiz, l'application smartphone, ou par téléphone. Vous ouvrez le véhicule grâce à un badge qui vous est fourni, ou avec votre smartphone (les clés se trouvent à l'intérieur de la voiture), et vous payez en fonction du nombre de kilomètres réalisé.

"Il faut d'abord payer 40 euros d'inscription, explique Jean-Baptiste Schmider. Ensuite en fonction de la fréquence d'utilisation, vous payez un abonnement jusqu'à 15 euros par mois. Enfin, vous payez 2€ l'heure de location, et 37 centimes par kilomètre, carburant compris."

Répondre à une demande

C'est l'association Club Mob qui a invité Citiz à s'installer à Auxerre, pour répondre à des besoins spécifiques. Club Mob, cette association qui propose depuis plusieurs années des véhicules à petit prix à destination des demandeurs d'emploi notamment. "On sait louer un véhicule sur un mois, détaille Alain Bernier, le président de Club Mob. Mais on ne sait pas _louer à l'heure_, on est pas organisé pour ça." Et selon lui ça s'adresse à beaucoup de gens différents : "des particuliers, mais aussi des associations, des entreprises qui auraient un besoin ponctuel de véhicule".

Pour les particuliers, ça peut même éviter d'acheter une voiture, lorsqu'on est un petit rouleur, selon Jean-Baptiste Schmider : "c'est intéressant pour tous les gens qui n'ont pas besoin d'une voiture tous les jours. Si vous l'utilisez deux ou trois fois par semaine, et que vous faites moins de 10.000 kilomètres par an, alors ça peut remplacer un deuxième véhicule dans un foyer par exemple".

Une troisième voiture Citiz pourrait être mise à disposition prochainement, à la gare d'Auxerre.