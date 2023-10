L'autoroute A 47, entre Saint-Etienne et Lyon, va subir quatre semaines de travaux

Il faudra faire preuve de patience, ces quatre prochaines semaines, sur l'autoroute A47 entre Saint-Etienne et Lyon : des travaux commencent ce lundi 2 octobre afin d'élargir la bande d'arrêt d'urgence. "L’objectif de cette opération est de renforcer la sécurité des usagers en panne et celle du personnel d’exploitation lors de ses interventions et déplacements", précise les services de l'Etat dans un communiqué.

Pendant la durée des travaux en journée, on circulera toujours sur deux voies dans le sens Lyon-Saint-Etienne, mais deux voies réduites en largeur donc avec une vitesse réduite également.

La nuit, de 20h30 à 5h30 du matin, l'A47 sera totalement fermée dans le sens Lyon-Saint-Etienne. Il y aura évidemment une déviation qui obligera à sortir à Sardon avant de reprendre l’autoroute à la Grand-Croix.

Dans l'autre sens, Saint-Etienne-Lyon, la voie de gauche sera neutralisée et on ne roulera donc que sur une seule voie.

Une déviation sera mise en place la nuit dans le sens Lyon Saint-Etienne - Capture d'écran

Ces travaux sont le résultat de la loi d’orientation des mobilités, du 24 décembre 2019, dans laquelle la liaison entre Lyon et Saint-Etienne est une priorité de l’Etat, avec une enveloppe de 400 millions d’euros à investir d’ici 2027. Des financements pour des travaux sur les routes et autoroutes, mais aussi pour développer le covoiturage et les liaisons ferroviaires.