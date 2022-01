"L'autoroute a assez peu de chances de se faire " dit Marcel Bayle, opposant au projet d'A147 Limoges-Poitiers

Alors que la concertation sur le projet d'autoroute A147 entre Limoges et Poitiers vient d'être lancée, Marcel Bayle, Président de la CRI, la Coordination des riverains et impactés, n'en veut pas : trop cher et pas écologique, a-t-il expliqué ce vendredi matin sur France Bleu Limousin.

Alors que la concertation sur le projet d'autoroute A147 entre Limoges et Poitiers vient d'être lancée, Marcel Bayle, Président de la CRI, la Coordination des riverains et impactés, n'en veut pas : trop cher et pas écologique, a-t-il expliqué ce vendredi matin. Invité de France Bleu Limousin, il a plutôt plaidé pour une "amélioration de l'existant, à condition que les créneaux de dépassement soient judicieusement placés, par exemple sur le franchissement du Vincou, par exemple en côte, de manière à ce que les voitures puissent doubler les camions" a-t-il détaillé, _"nous pensons qu'_il vaut mieux améliorer l'existant de façon judicieuse plutôt que de se lancer dans la construction d'une autoroute extrêmement destructrice pour l'environnement, ce serait un peu une catastrophe écologique" a-t-il estimé.

Un projet financièrement sous-évalué ?

Et de poursuivre. "De toute façon, quand vous prenez le dossier de concertation, vous comprenez assez vite que l'autoroute a assez peu de chances de se faire, d'ailleurs le coût de 1 milliards d'euros avec 700 millions financés par l'Etat, ne me paraît pas réaliste, quand on se souvient que la LGV aurait coûté 2 milliards. Je sais bien que les rayons de courbures sont différents, mais je pense que _1 milliard, c'est un leurre_, et que ce n'est pas somme qui permettra de financer une autoroute" a estimé le Président de la CRI.

C'est un projet auquel, personnellement, je ne crois pas

"Très souvent" a poursuivi Marcel Bayle, "les projets sont présentés de cette manière, en sous-évaluant le coût financier, de manière à rendre irréversible le projet ensuite, et à _augmenter les factures dans les proportions considérables_. Donc c'est un projet auquel, personnellement, je ne crois pas", a-t-il conclu, précisant qu'il participerait la phase de concertation qui vient de s'ouvrir, en participant aux réunions qui sont prévues, "en toute convivialité parce que toute opinion est respectable, nous respectons aussi l'avis de ceux qui veulent l'autoroute".