Un accident s'est produit ce mardi après-midi sur l'autoroute A10 entre Blois et Mer, en direction d'Orléans. Un poids lourds accidenté a pris feu. L'A10 est coupée dans le deux 2 sens jusqu'à nouvel ordre.

L'Autoroute A10 coupée entre Blois et Mer en direction d'Orléans

Un accident impliquant un poids lourds et un fourgon s'est produit ce mardi après-midi sur l'autoroute A10, entre Blois et Mer, en direction d'Orléans. Le poids lourd a pris feu et se trouve en travers des voies. Ce qui impacte les deux côtés de l'autoroute.

Cet événement engendre des bouchons importants dans les deux sens de circulation et la circulation est coupée jusqu'à nouvel ordre sur toute cette portion.