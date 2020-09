L'autoroute A10 fermée plusieurs nuits pour détruire d'anciens ponts

Gros chantier sur l'autoroute A10 au nord d'Orléans. Huit ponts doivent être détruits et reconstruits pour permettre l'aménagement d'une quatrième voie de circulation entre les bifurcations avec l'A19 et l'A71.

Vous l'avez sans doute remarqué si vous empruntez régulièrement l'A10 au nord d'Orléans, depuis quelques jours, l'autoroute est fermée la nuit. Depuis lundi soir et jusqu'à ce vendredi matin, Vinci Autoroutes mène un gros chantier entre Arthenay et Orléans nord, de 20h à 6h. Une quarantaine d'ouvriers sont chargés de détruire huit ponts, dont sept d'ici la fin du mois de septembre.

"Le projet consiste à réaliser une quatrième voie dans chaque sens de circulation sur les 16 km de l'A10 situés entre les bifurcations avec les autoroutes A19 et A71, entre Chevilly et La-Chapelle-Saint-Mesmin", détaille l'entreprise dans un communiqué.

Des ouvrages remplacés par de nouveaux

Les ponts existants sont trop étroits et ne permettent pas l'aménagement de cette nouvelle voie. Deux ont déjà été détruits depuis le début de la semaine, un troisième le sera dans la nuit de ce mercredi. "Ces ouvrages vont être remplacés par de nouveaux qui ont d'ailleurs déjà été installés, avant la destruction des anciens", précise Thierry Maillé. Le directeur opérationnel à la maîtrise d'ouvrage de Vinci Autoroutes ajoute que de "gros moyens" ont été déployés, dont cinq pelleteuses.

"Evidemment, on ne fait pas tomber le béton et l'acier directement sur le sol. On dépose préalablement un textile sur l'autoroute puis environ 80 centimètres de sable sur toute la largeur de la chaussée. Ensuite, on évacue tout avant de remettre l'autoroute en service le lendemain matin" précise Thierry Maillé.

Fluidifier le trafic

Ces travaux permettront de "fluidifier le trafic, d'améliorer la sécurité des usagers et du personnel travaillant sur l'autoroute", souligne Thierry Maillé, "mais aussi de reconfigurer complètement la bifurcation A10/A71". "Actuellement, quand on sort d'Orléans centre pour se rendre à Tours, il faut couper les voies de l'A71 avant d'emprunter la bretelle qui rejoint l'A10 en direction de Tours. Demain, nous allons supprimer cet entrecroisement grâce à la réalisation d'un nouvel ouvrage qui permettra de rester à droite".

Ces travaux sont particulièrement bruyants, Vinci Autoroutes assure que les riverains qui habitent à proximité des chantiers ont été prévenus, par courrier. Et leur sommeil risque d'être perturbé encore un peu puisque d'autres opérations de démolition de ponts sont prévues la semaine prochaine : dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 septembre, entre Orléans nord et Orléans centre, puis dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre, de nouveau entre Arthenay et Orléans nord.

Des murs acoustiques et de nouveaux enrobés vont également être installés au sol, pour diminuer le bruit lié à la circulation. En attendant, des déviations ont été mises en place. Toutes les infos sont sur le site de Vinci Autoroutes.