L'autoroute A20 encore coupée une partie du week end dans la traversée de Limoges

Nouvelle coupure de l'autoroute A20 ce week end, pour terminer la traversée de la passerelle du futur pont entre les quartiers de la Bastide et du Puy Ponchet.

Une nouvelle fermeture de l'autoroute A20 est programmée ce week end dans la traversée de Limoges. La circulation sera coupée dans les deux sens entre les échangeurs 30 Limoges-Nord et 33 Limoges-Centre, à partir de 17h ce samedi et jusqu'à 7h lundi matin. Cette interruption est liée au chantier de construction d'un pont au-dessus de l'A20, pour relier les quartiers de la Bastide et du Puy Ponchet, l'objectif étant de finir enfin la traversée de la passerelle.

ⓘ Publicité

Une opération suspendue depuis le mois de juin

C'est une étape cruciale qui se déroule ce week end, car il s'agit de la fin du "lançage" du pont, qui avait été interrompu en juin dernier après la chute d'un vérin sur l'autoroute, au moment de faire glisser la structure métallique. Le pont, qui a penché tout l'été, avait aussitôt été placé sous étroite surveillance pour s'assurer que la situation ne s'aggravait pas et l'autoroute était restée fermée plusieurs semaines le temps d'écarter tout danger.

Depuis la rentrée, le chantier a repris, l'ouvrage a été remis à niveau et des opérations de réparation et d'inspection de la charpente ont été réalisées pour éviter tout nouveau couac. Si tout se déroule comme prévu, le pont sera donc en place à la fin du week end. Pour autant, ce ne sera pas encore la fin des perturbations sur la circulation. De nouvelles nuits de coupure de l'autoroute A20 sont prévues jusqu'aux vacances de la Toussaint dans la traversée de Limoges, pour divers contrôles.