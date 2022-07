Réouverture de l'autoroute A20 au nord de Limoges

C'est la bonne nouvelle du jour ! La préfecture de la Haute-Vienne annonce la réouverture de l'A20 ce mardi soir. L'autoroute était coupée dans les deux sens de circulation entre les sorties 30 et 33 depuis la nuit du 21 au 22 juin. L'opération de lançage d'un pont en zone nord de Limoges a été interrompue après la chute d'une pièce importante sur le chantier.

Des documents transmis tardivement

Depuis, la question de la sécurité était au cœur des discussions. Le maître d'œuvre du chantier, SCE, avait remis un rapport d'expertises la semaine dernière. Il a été complété par celui du Cerema, des experts de l'Etat venus spécialement de Bordeaux, jeudi dernier.

"C’était un impératif de rouvrir avant les départs de vacances de la fin de semaine, donc avant vendredi" dit la préfète de la Haute-Vienne, Fabienne Balussou. Pour autant, il ne s'agissait pas de rouvrir sans les garanties de sécurité, à savoir des documents que le maître d'œuvre SCE n'avait pas transmis encore ce lundi. "Nous avons eu les documents que ce mardi matin" affirme la préfète de Haute-Vienne, "le CEREMA a pu conduire les analyses dans la journée et m'a produite tous les éléments utiles qui m'ont permis de décider de la réouverture de cette ouvrage qu'est l'A20" complète Fabienne Balussou.

Il n'y aura pas de restrictions de circulation, mais des mesures de surveillance de l’ouvrage avant de pouvoir continuer le chantier. "Les préconisations qu'a donné le CEREMA au maître d'ouvrage, c'est d'assurer le maintien de l'instrumentation qui est déjà réalisée sur l'ouvrage et qui permet de détecter si le pont bouge ou pas, sachant que là, il ne bouge pas" explique Olivier Jautzy, directeur de la DIRCO, "et puis c'est d'assurer une inspection visuelle tous les 15 jours pour vérifier que les soudures complémentaires et les contreventements réalisés ne bougent pas et que la stabilité de l'ouvrage est garantie."

Des procédures engagées contre les responsables ?

Cette décision était très attendue, notamment des automobilistes qui doivent se rendre ou passer chaque jour par Limoges, car cette coupure était à l'origine de très nombreux bouchons.

Engager des procédures à l'encontre des responsables - Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole

De son côté Guillaume Guérin, le président de Limoges Métropole, ne cache pas son énervement face à une erreur humaine : "Je comprends la colère des Limougeauds et je la partage". L'élu, joint par téléphone ce mardi soir par France Bleu Limousin, se réjouit de cette réouverture de l'A20, mais se dit aussi "déterminé à engager les procédures à l’encontre des responsables de cet incident qui a terni l’image de notre territoire et compliqué le quotidien de ses habitants". La collectivité insiste sur le fait qu'elle n'y est pour rien dans ce qui s'est produit sur le chantier, et rappelle la responsabilité des entreprises sous-traitantes.