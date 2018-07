Charleville-Mézières, France

Avant la fin du mois, on pourra rouler dessus. La ministre des Transports Elisabeth Borne a inauguré ce vendredi 20 juillet l'autoroute A304 dans les Ardennes. Un premier tronçon de 8 km jusqu'à la frontière belge, entre Tremblois-lès-Rocroi et Rocroi, est rentré en service le 21 décembre dernier. Les 23 autres kilomètres le raccordent à l'autoroute A34, à la Francheville, au sud de Charleville-Mézières.

Avant son ouverture à la circulation, quelques kilomètres parcourus sur la nouvelle autoroute A304 inaugurée aujourd'hui pic.twitter.com/Eiae8li5XC — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) July 20, 2018

Un chantier à petite vitesse...

L'A304 voit enfin le jour, 22 ans après le lancement du projet. C'est en effet le 23 juillet 1996 que l'Europe a consacré l'axe Charleroi-Charleville Mézières, et donc l'A304 sur la partie française en tant que route européenne 420. Les travaux débutent en juillet 2011 pour un coût initialement prévu de 330 millions d'euros. La facture s'élève aujourd'hui à 483 millions d'euros.

Le tracé de l'A304 - Studio Edom / Conseil départemental des Ardennes

... mais un chantier gigantesque

Le chantier de cette nouvelle autoroute aura nécessité plus de 2 millions 500 000 heures de travail et mobilisé plus de 110 entreprises. 12 millions de mètres cubes de terre ont été remuées pour le terrassement. L'A304 compte 51 ouvrages d'art dont le viaduc de la Sormonne, long de 193 mètres.

Fin de chantier pour l'A304 © Radio France - Alexandre Blanc

Pendant ce temps-là, du côté belge

L'an prochain, l'ouverture du contournement de Couvin, en Belgique, permettra de prolonger l'autoroute de 12 km vers le Nord. Restera un dernier maillon de 38 km entre Couvin et Charleroi pour pouvoir aller de Rotterdam à Marseille sans quitter l'autoroute. 9 km sont achevés à ce jour. La construction de l'ultime tronçon n'est pas encore programmée.