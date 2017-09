L'autoroute A31, objet de tous les contrôles

Baptisée "CARS", une opération de police s'est tenue pendant deux jours sur l'A31. Il s'agissait de lutter contre le trafic de véhicules et de pièces détachées.

Environ 100 000 véhicules sont volés chaque années dans l'Hexagone. Un nombre constamment en baisse. Le revers de la médaille est que la proportion dont on ne retrouve jamais la trace, elle, augmente. Et pour cause. Bien souvent, ils sont revendus à l'étranger. C'est contre ce trafic illégal de véhicule et de pièces détachées qu'entend lutter "CARS".

L'opération de police interministérielle regroupait le 26 et 27 septembre la police aux frontières de Thionville, épaulés par les forces des douanes, et les unités CRS du secteur.

Leur cible? l'A31. 100 000 véhicules empruntent quotidiennement cette autoroute qui traverse la Lorraine du nord au sud. Mais elle est surtout un axe stratégique pour d'éventuels trafiquants: porte de sortie française, et point d'entrée vers le Luxembourg puis l'Allemagne ou la Belgique.

Contrôles sur place et accélérés

La région Grand-Est possède, depuis 2017, un laboratoire mobile d'analyse. A l'intérieur de, tout le matériel nécessaire à la détection de faux papiers d'identité y est présent. © Radio France - Jordan Muzyczka

La libre circulation au sein des États membres de l'espace Schengen (dont font partie la France et tous ses pays voisins) oblige les agents en faction à devoir séparer le bon grain de l’ivraie et à procéder à des contrôles précis. Durant ces deux jours, leurs priorités auront été les véhicules de luxe ainsi que les plus imposants, comme les utilitaires. Une manière de conduire suspecte ou une plaque d'immatriculation étrangère sont souvent les premiers éléments qui poussent les hommes de la sûreté publique à agir.

Les suspects doivent alors montrer pattes blanches. Les douanes fouillent le véhicule; tandis que la police aux frontières vérifie l'authenticité des papiers... sur place: "Grâce à des laboratoires mobiles d'analyses", souligne Christian Lajarrige, directeur de la police aux frontières.

"Tout le matériel que nous pourrions avoir dans un bureau est présent sur les lieux d'intervention".

Les agents peuvent par exemple agrandir l'image du passeport sur un écran afin d'observer que tous les filigranes sont bien homologués et présents. Les ordinateurs sont reliés à la base d'information Schengen, de sorte que la France puisse savoir que telle personne est déjà connue ou non de la justice dans un autre pays de l'Union européenne.

Pour l'heure, la région Grand-Est vient tout juste d'obtenir, en 2017, ce premier laboratoire mobile. Avant la fin de l'année, un second viendra compléter les rangs.