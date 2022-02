En raison de la manifestation des jeunes Agriculteurs, l'autoroute A54 est coupée entre Nîmes et Arles

L'autoroute A54 coupée entre Nîmes et Arles

Les Jeunes Agriculteurs du Gard bloquent ce mercredi matin l'autoroute A54 entre Nîmes et Arles. Des tracteurs, des remorques venus de tout le gard, mais aussi des Bouches-du-Rhône ou encore du Vaucluse ont convergé vers Nîmes à l'appel des jeunes agriculteurs du Gard. Viticulteurs, maraîchers, ou encore les riziculteurs de Camargue dénoncent la hausse des charges et demandent une rémunération plus juste de leur travail.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix