L'A57 fermée plusieurs heures à hauteur de La Valette pour permettre la démolition d'un pont

C'est une nouvelle étape importante dans le long et gigantesque chantier d’élargissement à 2X3 voies de l’autoroute A57 dans la métropole toulonnaise : le pont des Fourches, à hauteur de la sortie n°4 La Valette-Sud va être démoli dans la nuit du samedi 11 février au dimanche 12 février.

L'autoroute sera d'ailleurs fermée dans les deux sens de circulation du samedi à 21h jusqu'au dimanche à 13h*.

Cette "opération coup de poing" , comme l'appelle Vinci Autoroutes, est très technique : il faut faire disparaître les 1.400 tonnes de ce pont de 32 mètres de long et 16 mètres de large. Petit à petit, tout au long de la nuit, de grosses machines appelées "grignoteuses" vont démolir le tablier, la pile et les appuis de l'ouvrage.

Les gravats tomberont sur un matelas... de sable

Une cinquantaine d’hommes et une vingtaine de camions vont être mobilisés pour notamment évacuer les gravats qui tomberont sur un matelas ! "Pour protéger la chaussée de l'autoroute et pour rouvrir le plus rapidement possible la circulation sur l'A57, nous allons installer un matelas de sable d'une cinquantaine de centimètres d'épaisseur sur une trentaine de mètres de long" détaille Mathilde Froment, directrice adjointe du chantier d’élargissement de l’A57.

"Quand les gravats tomberont sur l'autoroute, ils seront donc amortis par ce matelas. De nombreux camions viendront au fur et à mesure évacuer et trier le béton et les structures métalliques. Une fois que l'ensemble de l'ouvrage sera démoli, nous allons enlever ce matelas de sable, balayer et nettoyer la chaussée pour permettre la réouverture le dimanche vers 13h" poursuit la jeune femme.

Démoli, puis reconstruit !

Après sa démolition, le pont des Fourches sera reconstruit dans les mois qui viennent à proximité immédiate du nouveau pont mis en circulation en novembre dernier. Ce "double pont" permettra de d'augmenter les capacités de circulation entre le sud et le nord de La Valette-du-Var. Il y aura également de plus larges trottoirs pour les piétons et les cyclistes.

Après la démolition et reconstruction du pont des Fourches, d'autres étapes importantes attendent le chantier d'élargissement : la démolition, sûrement début 2024, du pont de la sortie n° 3 à hauteur de Tombadou, toujours à La Valette et le retrait à l'été 2023 de la chaussée provisoire installée à hauteur du quartier Sainte-Musse à Toulon .

Les travaux d'élargissement de l'A57 doivent se poursuivre jusqu'en 2025 et Vinci précise qu'il n'y a aucun retard pour le moment !

* L’autoroute sera fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de La Valette Nord/La Bigue (n°5) et de La Valette Centre/Tombadou (n°3). Des déviations seront mises en place.