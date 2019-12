L'autoroute A6 saturée dans l'Yonne

L'Autoroute A6- est saturée depuis la mi-journée de ce vendredi dans l'Yonne. Il y a énormément de monde en transit pour ce second week-end des vacances scolaires, avec jusqu'à plus de 200 kilomètres de ralentissements entre l'Essone et la Côted'Or et un trafic saturé en particulier entre Auxerre et Avallon. La circulation a aussi été ralentie dans le sens Lyon-Paris, avec un bouchon entre Chalons et Pouilly.

Un peu plus tôt dans la journée, vers midi, l'A6 a été bloquée dans l'Yonne, à hauteur de Saint-Cyr-les-Colons, après une série de pannes qui a généré une quinzaine de kilomètres de bouchons.

Bison Futé avait classé ce vendredi, situé entre Noël et le Nouvel an, en orange en Ile-de-France dans le sens des départs et en vert dans le reste de la France.

Et pour samedi, toujours dans le sens des départs, Bison Futé a également sorti le drapeau vert au niveau national mais orange en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation sera dense en direction des stations de sport d'hiver.