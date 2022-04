L'autoroute A7 coupée à hauteur d'Avignon-Morières après un accident de poids lourd dans le sens sud-nord

Un coupure de l'autoroute qui a eu pour conséquence ce samedi de weekend de Pâques prolongé et très chargé en circulation la formation d'un bouchons jusqu’à 7 km avant qu'une déviation ne soit mise en place. La sortie Cavaillon en venant du sud est conseillée plutôt qu'Avignon sud ou le trafic dense occasionne d'importants ralentissements.

Le poids lourd en question, un trente-huit tonnes, a même pris feu après s'être renversé, incendie vite circonscrit par les pompiers ainsi que l'embrasement de la végétation bordant l'autoroute. Le chauffeur est sorti indemne au moment de l'accident mais des éclats lorsque le poids lourd s'est couché ont atteint une voiture circulant sur les voies d'en face. La conductrice a été légèrement blessée et soignée par les pompiers. La aussi occasionnant à cette hauteur un fort ralentissement dans le sens nord-sud cette fois. Ralentissement et même bouchons vers Marseille jusqu'après 18h entre Vedène et Morières-lès-Avignon car les véhicules ralentissaient pour regarder la scène de l'accident.

Le déblaiement est toujours en cours à 19h avant de relever et remorquer le poids lourd. Le retour à la circulation normale n'est pas attendu avant la soirée.