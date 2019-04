L'autoroute A75 fermée ce week-end au sud de Clermont-Ferrand

Une étape importante des travaux d’élargissement à 2 X 3 voies de l’A75 est programmée ce week-end. L'autoroute va être fermée entre Pérignat-lès-Sarliève et Le Crest dans les deux sens de circulation.

Puy-de-Dôme, France

L'opération s'annonce spectaculaire, mais aussi et surtout "impactante" pour la circulation. Une charpente métallique longue de 67 mètres et large de 10 mètres va être poser en une seule fois dans la nuit de samedi à dimanche, afin d'enjamber l’A75 sur la commune de La Roche-Blanche. La société APRR est donc contrainte de fermer l’autoroute dans les deux sens sur une distance de sept kilomètres entre Pérignat-lès-Sarliève et Le Crest.

La structure doit d’abord être transférée ce vendredi soir sur la RD756 avant d'être déplacée sur son emplacement définitif la nuit suivante. La charpente métallique sera soulevée par deux immenses grues. Cette pose sera suivie de la mise en place nocturne des éléments du tablier les 8 et 9 mai prochains.

APRR - A75 : plan des fermetures et déviations pour le week-end des 6 et 7 avril - © APRR

Le détail des fermetures et des déviations

L’autoroute A75 sera coupée dans les deux sens de circulation à partir de ce samedi à 20 heures, entre le diffuseur n° 4 "Roche-Blanche-Orcet" et le diffuseur n° 5 "Jonchère". La réouverture à la circulation est prévue pour dimanche à 17 heures. Autre fermeture, celle de la RD756 au niveau du pont dès ce vendredi à partir de 9 heures et jusqu’à lundi à 17 heures.

A75 (avant travaux) : la zone concernée par la pose de la charpente métallique à hauteur de La Roche Blanche - APRR / Riot House / XXI Communication.

Du vendredi 5 avril (9h00) au lundi 8 avril (17h00)

• Fermeture de la RD756 dans les deux sens de circulation au niveau du pont franchissant l'A75

Du samedi 6 avril (20h00) au dimanche 7 avril (17h00)

• Fermeture de l'A75 entre le diffuseur 4 Roche Blanche-Orcet et le diffuseur 5 Jonchère dans les deux sens de circulation

Des déviations seront mises en place, notamment par les RD52d, RD120, RD213 et RD978. Un balisage va délimiter la zone de travaux afin d'orienter les automobilistes. Les déviations seront actualisées sur le site de la société APRR.

Le chantier de la mise en 2 X 3 de l'A75 a été lancé il y a six mois sur une distance 10,5 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. La société APRR prévoit son achèvement au premier semestre 2021. Coût global des travaux : 170 M€.