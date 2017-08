L'autoroute A8 coupée : un poids lourd s'est renversé sur le terre-plein central

Accident de la route sur l'A8 ce mardi en fin de matinée en direction d'Aix-en-Provence : l'autoroute est coupée dans les deux sens entre la sortie 28 à Coudoux et la sortie 29 à Aix-Ouest.

Un camion transportant du bois s'est renversé sur le terre-plein central de l'autoroute A8 ce mardi en fin de matinée à hauteur de Coudoux en direction d'Aix-en-Provence. Le véhicule accidenté bloque ainsi la circulation dans les deux sens, et l'autoroute a été coupée entre la sortie 28 à Coudoux et la sortie 29 à Aix-Ouest.

Plus de deux heures de retard déjà annoncées

Si vous roulez en direction d'Aix-en-Provence, il est conseillé de sortir à Coudoux et de suivre l'A7 avant de rejoindre l'A51. Dans l'autre sens, selon Vinci autoroute, une seule voie est de nouveau accessible. La circulation reste très difficile. Bouchons et ralentissements, plus de deux heures de retard sont déjà annoncées.

Dans cet accident, il y a six blessés légers, dont le chauffeur du poids lourd.