Alpes-Maritimes, France

L'information est venue d'un communiqué du département dans lequel, le président, Charles-Ange Ginesy demande la gratuité de l'autoroute A8 si le préfet venait à prendre un arrêté de réduction de la vitesse. Le représentant de l'Etat a en effet demandé à Escota d'équiper l'autoroute d'un dispositif de régulation dynamique en cas de forte affluence. Ce dispositif consiste à installer plusieurs panneaux lumineux pilotés à distance. Mais pour l'instant, le département croit savoir que la société Vinci refuse d'installer ces outils sauf si elle est autorisé à augmenter ses tarifs de péages pour financer un tel investissement. Escota explique ne pas en être encore là et se borne à dire qu'il sont en négociation avec le Ministère des Transports.

Face à ce refus, le préfet se fâche.

Et il menace alors de prendre un arrêté limitant la vitesse sur l'A8 entre Antibes et Nice de 110 à 90 km/h à partir du 1er octobre prochain. C'est cette menace qui permet alors aux responsables politiques départementaux de sauter sur l'occasion et de demander, si c'était le cas, que l'A8 devienne gratuite sur la portion concernée. La balle est désormais au centre d'une partie qui se joue à trois.