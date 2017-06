L'autoroute A81 gratuite entre les deux échangeurs lavallois

La fin d'un serpent de mer et la fin d'un long processus de négociation entre le Conseil Départemental de la Mayenne, Laval Agglomération et Cofiroute. C'est Olivier Richefou le patron du département qui a annoncé cette nouvelle ce matin (lundi 19 juin) lors d'une session budgétaire.

L'autoroute A81 entre les deux sorties de Laval-Est (route d'Ernée) et Laval-Ouest (route de Mayenne) sera gratuite dès la fin de l'année. Il s'agit de désengorger la circulation sur la rocade lavalloise et particulièrement sur le Pont de Pritz. Ce pont voit passer chaque jour 30.000 véhicules, 4.000 en heures de pointe donc le matin, le midi et le soir. Attention cette gratuité, c'est pour les salariés qui chaque jour au lieu de traverser Laval et bien pendront l'autoroute. Parce qu'ils habitent Saint-Berthevin et travaillent zone des Touches, ou encore ils habitent Mayenne et travaillent à Saint-Berthevin.

Campagne de communication auprès des entreprises

Le Conseil Départemental et Laval Agglomération vont mener une vaste campagne de communication auprès des entreprises pour qu'elles recensent les salariés concernés. Des salariés qui auront des badges leur permettant de franchir le péage le matin et le soir sans avoir à payer. Cette expérimentation va durer deux ans. Attention, impossible d'en faire bénéficier les camions et autres poids-lourds, la réglementation européenne l'interdit. ce que regrette bien évidemment les élus. Ce sont les deux collectivités qui vont payer cette expérimentation. 70.000 euros par an pour chaque collectivité. Si le test est concluant il pourrait être prolongé. Mais cela n'enterre pas définitivement le projet controversé de contournement du Pont de Pritz, assure Olivier Richefou.