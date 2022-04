L'autoroute A83 fermée toutes les nuits jusqu'au 6 mai au sud de Nantes

Du mardi 19 avril au vendredi 6 mai, l'autoroute A83 sera fermée à la circulation chaque nuit (sauf les week-ends) de 21 heures à 5 heures entre l'échangeur de la Courneuve et le périphérique (porte des Sorinières). Cette coupure n'affectera que le sens Bordeaux- Nantes. Une déviation sera mise en place par le bourg des Sorinières. La DIRO (direction des routes de l'Ouest) lance la deuxième phase du chantier d'aménagement d'une voie réservée aux transports en commun. Les travaux ont commencé en septembre 2021 mais ils ont été interrompus au cours de l'hiver.

Une fin de chantier retardée

Cette deuxième phase consiste à terminer la chaussée et à poser le bitume. Cette voie ne sera pas pour autant mise en service dans la foulée au début du mois de mai. Il va falloir attendre la rentrée de septembre car la pénurie de matériaux affecte les travaux routiers. Pour être livrée dans les règles, cette chaussée doit supporter un marquage spécifique et des panneaux de signalisation. Or, la crise des matières premières pèse sur toute la chaîne d'approvisionnement des peintures spéciales et des métaux, d'où ce retard pour la mise en service.

A la mise en service de cette troisième voie, la vitesse sera modifiée dans le secteur. La zone à 90 km/h sera allongée jusqu'à l'échangeur de la Courneuve dans les deux sens de circulation. Et une zone à 70 km/h à l'approche de l'échangeur de la porte des Sorinières.