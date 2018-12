L'Autoroute A9 va rouvrir entre Nîmes et Montpellier

La partie de l'autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier doit rouvrir en début d'après-midi. Pas encore de reprise de trafic sur l'axe Montpellier - Béziers à cause d'importantes dégradations sur les voies.

Montpellier, France

L'autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier rouvre petit à petit à la circulation. L'axe entre Montpellier et Béziers reste fermé en raison de dégradation sur les voies comme l'explique la préfecture : "Ce qui complique la circulation se sont les dégâts commis par certaines personnes qui occupaient les voies" Des arbres et des palettes brûlées ont fait fondre le bitume. "Je regrette l'irresponsabilité de certaines choses qui se sont passées à Poussan hier soir : des panneaux de circulation ont été incendiés, ils pèsent plusieurs tonnes, ils sont tombés sur la voie et auraient pu très bien écraser les gens qui les faisaient tomber. "

Il y a eu un mélange d'irresponsabilité et sans doute d'abus d'alcool qui ont rendu la situation périlleuse.

"Tout cela a causé des dégâts sur la voirie et on doit s'assurer qu'elle est circulable pour que les usagers n'encourent aucun risque lorsqu'il reprendront la circulation sur ces tracés."