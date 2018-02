L'autoroute de Normandie va être élargie entre Pont l'Evêque et Dozulé (Calvados). Deux ans et demi de travaux qui vont coûter 163 millions d'euros et qui risquent de provoquer quelques nuisances aux riverains et aux usagers.

C'est un chantier d'ampleur qui se prépare dans le Calvados puisque l'autoroute de Normandie va être élargie. Coût de ces travaux pour la SAPN : 163 millions d'euros . Les perturbations pour les riverains et les usagers vont durer deux ans et demi puisque les travaux, qui ont déjà commencé avec l'élagage des arbres sur bas-côtés de l'autoroute, sont prévus pour s'achever à l'été 2020.

De quoi s'agit-il ?

Il s'agit tout simplement d'élargir l'autoroute A13 dans les deux sens entre Dozulé et Pont l'évêque . Pour la faire passer de deux fois deux voies à deux fois trois voies sur une longueur de 22 kilomètres. Un élargissement devenu indispensable car depuis sa mise en service en 1976, l'A13 n'a pas subi de modifications sur cette partie. Or, plus de 40 000 véhicules l'empruntent désormais chaque jour dont 14% de poids-lourds.

Du bitume, des ponts, des murs anti-bruit

Les travaux qui vont débuter ne se limitent pas à des réalisations de chaussées et à déverser du bitume. Il va également falloir modifier 16 ouvrages d'art (des ponts), creuser des bassins de récupération des eaux (six en tout). Et puis il va falloir aussi construire des murs anti-bruit : 1,3 kilomètres d'écrans acoustiques. Il faudra aussi dévier certains axes secondaires.

C'est tout cela que la société d'autoroute SAPN (qui investit 163 millions d'euros dans ce chantier) va expliquer aux riverains des 14 communes concernée par ce chantiers lors de deux réunions publiques ce mardi 20 février à Dozulé (19h à la salle des fêtes ) et mercredi 21 février à Pont-l'Evêque (19h au marché couvert). Le but étant d'essayer de limiter au maximum les nuisances. Plusieurs associations se sont déjà emparées du dossier