Crise en Catalogne : l'autoroute France-Espagne toujours fermée à la circulation

Le Perthus, France

C'est une grosse pagaille en ce premier jour de vacances de la Toussaint à la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées-Orientales. Le franchissement de la frontière par l'autoroute (A9 côté français et AP7 côté espagnol) est toujours impossible ce samedi matin. A l'occasion de la grève générale hier en Catalogne, les manifestants indépendantistes ont dégradé la chaussée du côté espagnol, ce qui a provoqué la fermeture de l'autoroute.

Les routes départementales seule solution

Les automobilistes qui arrivent de France et qui veulent entrer en Espagne doivent sortir de l'autoroute A9 au niveau du péage de Perpignan sud, emprunter ensuite la route départementale 900 et franchir la frontière dans le village du Perthus. Plusieurs dizaines de poids-lourds se sont retrouvés bloqués et ont du être stockés sur les différentes aires de repos de l'autoroute A9. Côté espagnol la seule possibilité pour rejoindre les villes de Figueras, Girona et Barcelone est d'utiliser la nationale II qui est évidemment très chargée.