L’autoroute multimodale Cherbourg-Bayonne ouvrira dans un an

Le tracé ferroviaire fera près de 1000 kilomètres entre Cherbourg et Bayonne

Brittany Ferries va mettre en place à partir de septembre 2024 une autoroute ferroviaire entre le port de Cherbourg-en-Cotentin et le centre européen de fret de Mouguerre, près de Bayonne. L'objectif de la compagnie maritime bretonne est de relier l’Espagne, la Grande-Bretagne et l’Irlande via le Réseau ferroviaire français.

"Le trafic maritime cherbourgeois a bénéficié du Brexit pour son développement et ce nouveau service de ferroutage va conforter la place du port", estime Hervé Morin, le président de la Région Normandie

Avec cette autoroute ferroviaire, Brittany Ferries espère ainsi réduire d'environ 25 000 unités par an le nombre de poids lourds circulant en transit sur les routes françaises.

Cette ligne permettra le transfert des camions, débarqués des ferries, sur les rails.

Un investissement de 17 millions d'€uros sur le port de Cherbourg

Chaque train fera 750 mètres de long et la rame comportera chacune 21 wagons permettant de transporter 42 semi-remorques chargées et déchargées par roulage avec les mêmes outils de manutention que dans les ports.

"Cela près de 5 ans que Brittany Ferries travaille sur ce projet et notamment avec la SNCF", explique Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de la compagnie maritime bretonne

Brittany Ferries annonce un aller-retour par jour dès le deuxième semestre 2024. Les horaires des trains seront adaptés pour ne pas perturber la circulation à Cherbourg entre la gare SNCF et le port transmanche. Les rames traverseront donc la ville après 19 heures.

970 kilomètres de voies ferrées entre Cherbourg et Bayonne

La SNCF devra modifier les horaires de maintenance sur cette ligne pour permettre à ces trains de rouler la nuit sur près de 1 000 kilomètres. "Jusqu'en 2026, l'itinéraire ferroviaire sera plus long le temps que tous les tunnels sur ce tracé soient réaménagés", précise Thierry Baraté, le directeur du Pôle Clients et Services de la direction territoriale de SNCF Réseau Normandie.