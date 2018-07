L'autoroute Toulouse-Castres, la future A69, déclarée d'utilité publique

Par Bénédicte Dupont, France Bleu Occitanie

Le projet a plus de vingt ans : créer une autoroute entre Toulouse et Castres. Le feuilleton prend une nouvelle épaisseur avec la déclaration d'utilité publique signée par le Premier Ministre, la ministre des Transports et le ministre de la transition écologique. Elle est parue au JO ce vendredi.