L'activité de l'aéroport de Poitiers va-t-elle enfin décoller ?

L'agglo de Poitiers et le Département de la Vienne étudient les candidatures du futur exploitant de l'aéroport de Poitiers-Biard.

Poitiers, France

Rappelez vous jusqu'à la fin de l'année dernière il était soutenu financièrement par le Département, l'agglo de Poitiers et la chambre de commerce et de l'industrie. Problème en proie à un devoir d'économie, la CCI est sortie du jeu. Aujourd'hui les deux collectivités restantes doivent mettre d'autant plus la main à la poche.

Il faut relancer la délégation d'exploitation de la ligne journalière La Rochelle - Poitiers -Lyon

L'aéroport de Poitiers-Biard tarde à être rentable et son sort se joue dans les prochains jours. Il faut relancer la délégation d'exploitation de la ligne journalière La Rochelle - Poitiers -Lyon et trouver un nouvel exploitant de l'aéroport après la fin du contrat avec Vinci. Ce 26 septembre un comité syndical va devoir entériner justement son choix pour le nouvel exploitant de la ligne alors ce n'est plus Hop, mais Chalair, c'est en fait la même maison.

les collectivités vont devoir se donner les moyens

l'ambition de 170.000 passagers n'a jamais été atteinte

Il y a eu quatre dossiers de déposés puis finalement Vinci s'est retiré. L'opérateur n'a pas voulu renouveler l'aventure 2013-2019 l'ambition de 170.000 passagers n'a jamais été atteinte plafonnant à 130.000. Reste trois donc candidats en compétition dont deux jugées sérieux : Edéis qui a notamment géré l'aéroport de Tours (dont la fermeture est annoncé après 202, et puis une association de chambres de commerce : Finistère et Marseille qui gèrent déjà les aéroport de Brest - près de 2 millions de passagers, Quimper - 100.000 passagers et Marseille presque 9 millions d'usagers.

180.000 passagers espérés pour Poitiers en 2031

C'est ce dernier candidat qui semble avoir les faveurs du jury avec 180.000 passagers espérés pour Poitiers en 2031. En effet on partirait sur un contrat non pas de 5 ans mais de 12 ans permettant ainsi au nouveau concessionnaire d'investir et ensuite d'amortir ces investissements. Exemple : refaire la piste c'est 6 millions d'euros. Des travaux dans l'aéroport sont aussi envisagés avec la création de quelques boutiques notamment dans la Rotonde.