L'avenir de la ligne SNCF Tulle-Ussel via Meymac inquiète les élus

Meymac, France

Pour le maire de Meymac les craintes pour la ligne Tulle-Ussel sont sérieuses. Des petites gares ont déjà fermé. Et à Meymac les horaires des guichets ont été réduits s'indigne Philippe Brugère : "Les guichetiers sont toujours là mais ils ont interdiction de vendre des billets". Et l'élu rappelle en outre que la liaison entre Ussel et Laqueuille dans le Puy-de-Dôme, a déjà été fermée définitivement

Des horaires inadaptés

Philippe Brugère rejette surtout l'argument de la faible fréquentation de la ligne. Le maire précise qu'à Meymac le train est utilisé par de nombreux salariés qui vont travailler notamment à Ussel, ou à l'inverse. Il cite également les étudiants. Camille est lycéenne à Tulle. Elle prend le train matin et soir. "Je n'aurais pas pu faire le bac que je fais s'il n'y avait pas eu la ligne". Philippe Brugère précise en outre que les horaires proposés par la SNCF "ne sont pas adaptés aux besoins". Une manière selon lui d'organiser "un service qui n'est plus rentable".

Les financements de l’État

Philippe Brugère en appelle à la région Nouvelle Aquitaine. La loi Mobilité prévoit de donner aux régions la gestion des petites lignes. Mais pour Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports à la région Nouvelle-Aquitaine rien ne pourra être fait sans les financements de l’État pour remettre les voies à niveau. "Ce n'est pas la Région qui régénère les voies qui appartiennent à l’État et à la SNCF. Selon une étude récente il faudra 1,2 milliard d'euros pour régénérer tout le réseau SNCF en Nouvelle Aquitaine. La réunion publique à Meymac a lieu ce jeudi à 18 heures à la salle polyvalente en présence des autres maires concernés, en particulier de Tulle, Ussel et Egletons.