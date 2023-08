L'avenue Edouard-Michelin de Clermont-Ferrand passe à double-sens de circulation

La portion de l'avenue Edouard-Michelin comprise entre la rue Guynemer et le carrefour des Carmes passe en double sens de circulation à compter de ce jeudi 10 août. Ce changement s'inscrit dans la grande politique de refondation de la circulation des différents modes de transport à Clermont-Ferrand.

Le but est, selon la métropole, d'améliorer "le cadre de vie et la qualité de l'air, favoriser un partage plus équilibré de l'espace public, repenser la circulation en centre-ville et encourager les modes de déplacements doux ainsi que les transports collectifs".

La vitesse abaissée à 30 km/h

La mise en double-sens de l'avenue Edouard-Michelin s'accompagne d'une réduction de la vitesse de circulation à 30 km/h. Avant les travaux de mise à double-sens de circulation, 18.000 véhicules empruntaient en moyenne chaque jour l'avenue Edouard-Michelin.