L'avenue Monclar en sens unique pour chasser les automobilistes en transit à Avignon

Le quartier d'Avignon entre l'avenue Pierre Semard, l'avenue Eisenhower, les remparts et la Rocade, vont passer en zone 30 fin septembre. Depuis le vendredi 23 juillet 2021, l'avenue Monclar est en sens unique pour réduire le trafic de transit dans ces quartier. Des concertations sont prévues avec les 30.000 habitants pour installer de nouveaux sens unique et des aménagements pour freiner la circulation de ceux qui traversent ce faubourg pour tenter de gagner du temps.

Chasser les automobilistes qui traversent le quartier pour gagner du temps

Fabrice Tocabens, l'adjoint en charge de la ville apaisée et de la respirabilité, veut repousser les automobilistes de passage : "30.000 habitants dans ce faubourg et 130.000 mouvement de véhicules par jours alors que dans une ville de taille similaire ailleurs en France c’est 70.000 mouvements. On est au double à Avignon : il y a des gens qui passent là et qui n’ont rien à y faire. Ils apportent des nuisances de pollutions atmosphériques et sonores".

L'élu donne donc un conseil aux automobilistes qui cherchent à gagner du temps. "C’est simple : les gens qui décident de transiter à travers ce faubourg doivent aller sur la rocade, l’avenue Pierre Sémard ou l’avenue Einsenhower. Ces axes sont calibrés pour ces déplacements". Fabrice Tocabens insiste : "c'est plus rapide de passer par la Courtine que de passer par les faubourgs".

Changer d'habitudes pour prendre le vélo, le tramway ou les bus

L'avenue Monclar en sens unique sud- nord est la première étape pour chasser la circulation de transit à travers ce quartier. L'adjoint au maire à la ville apaisée et la respirabilité reconnait qu'il y a "des gens qui ne peuvent pas faire autrement qu’utiliser la voiture mais il y a aussi des gens qui pourraient faire autrement, qui pourraient prendre le tramway ou les chronobus à l’échelle de l’agglomération. On les incite à changer leurs habitudes pour considérer qu’il y a une autre façon de se déplacer en ville plutôt que d’être 'autosolistes', seuls au volant dans les bouchons".

Retrouver un esprit village

Des bandes cyclables seront installés, un nouveau plan de circulation sera établi à l'automne en concertation avec les habitants. Les nouveaux sens interdits, voies vélos et bus seront créés début 2022. la mairie veut créer dans ce faubourg un "esprit village". Frédérique Corcoral, la maire de quartier ouest d'Avignon veut ainsi "retrouver "l’envie de déambuler dans nos rues, redécouvrir nos commerces et la vie de quartier qui nous manque car il y a la nuisance de la circulation automobile".

Poids lourds au nord des Bouches-du-Rhône ou sur l'autoroute

La mairie d'Avignon en appelle à la Région et l'Etat pour proposer d'autres axes de circulation que la rocade trop embouteillée, véritable couloir autoroutier de pollutions atmosphériques et sonores au ras des balcons des immeubles. "Les poids lourds occupent un tiers du trafic de la rocade. Les camions doivent passer plus loin, ca réglerait le problème. Plus loin, c’est le nord des Bouches-du-Rhône" assène Fabrice Tocabens. L'élu d'Avignon fustige aussi "ces poids lourds qui refusent de prendre l’autoroute et préfèrent passer par Avignon C’est absurde !"

La mairie d’Avignon défend donc la création du barreau autoroutier entre l’A7 et l’A9 à Orange ainsi que la gratuité de l’autoroute A7 entre les sorties Avignon Nord et Avignon Sud.

L'avenue Monclar à Avignon est passée en sens unique © Radio France - Philippe Paupert