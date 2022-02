L'avion le plus vendu dans le monde, l'Airbus A320, fête ses 35 ans

Avec plus de 10.000 exemplaires livrés, c'est l'avion le plus vendu au monde. L'Airbus A320 fête ce 22 février ses 35 ans. Un appareil fiable, robuste et relativement économe, que rien ne semble aujourd'hui pouvoir arrêter.

Si vous avez pris l'avion dernièrement, notamment sur un court ou moyen courrier, il y a de forte chance que vous ayez voyagé à bord d'un Airbus A320. Et pour cause, c'est le modèle plus vendu dans le monde. Cet appareil emblématique du constructeur aéronautique européen fête ce mardi 22 février ses 35 ans ! En 1987, cet avion réalisait son tout premier vol inaugural, au dessus de Toulouse.

à lire aussi Airbus enregistre le bénéfice net le plus important de son histoire

Mais l'histoire de l'A320 débute un peu avant. Au début des années 1980, les ingénieurs d'Airbus cherchent un successeur à son modèle A300. Surtout, le groupe veut concurrencer l'américain Boeing et son très célèbre 737. Au sein de l'entreprise, deux visions s'opposent : les Français veulent concevoir un biréacteur moyen courrier, quand les Allemands préfèreraient un quadriréacteur pour le long courrier. C'est finalement le projet hexagonal qui sera retenu, face à la demande des compagnies aériennes pour ce type d'appareils.

Plusieurs catastrophes qui auraient pu sonner la fin de l'A320

Mais les débuts de cet avion sont pour le moins chaotiques. Alors qu'il ne vole commercialement que depuis quelques semaines, il est présenté lors d'un meeting aérien le 26 juin 1988 à Habsheim, près de Mulhouse en Alsace. Il vole à basse hauteur et percute des arbres en bout de piste. L'accident fait trois morts. Moins de quatre ans plus tard, en janvier 1992, le vol 148 d'Air Inter s'écrase près du Mont Sainte-Odile juste avant d'atterrir sur l'aéroport de Strasbourg Entzheim. Ce nouveau crash d'un A320 tue 87 personnes.

Des accidents qui auraient pu entacher la réputation de l'appareil et mettre en péril son avenir, pourtant il n'en fut rien. Patrick Blelly est un ancien Commandant de bord : "C'était un avion très moderne, avec des commandes électriques et non plus des commandes à câbles. Il y a de très nombreux écrans. Ce saut dans la technologie a été compliqué pour toute une génération d'anciens pilotes qui avaient volé toute leur vie sur des avions à commandes classiques. Beaucoup ont eu du mal à comprendre cet appareil au départ."

Un avion plus économe en kérozène

En moins de cinq ans, les quelques petits problèmes techniques sont réglés, et la responsabilité des premiers crashs est attribuée à des erreurs humaines de pilotage. En parallèle, le carnet de commandes se remplit : en 1995, la barre des 500 exemplaires livrés est franchie. Les compagnies sont séduites, car l'appareil et ses commandes électriques permettent un gain de poids et donc des économies de kérozène en vol.

Les pilotes eux aussi prennent plaisir à piloter cet Airbus. La machine est considérée comme fiable, et vole par tous les temps ou presque. Jean-Pierre Vuillin a été pilote de ligne jusqu'en 2008. Il est l'un des premiers à avoir piloté l'A320 et a accumulé dessus près de 12.000 heures de vol : "J'ai beaucoup aimé cet avion, je n'ai jamais eu de problème dessus. C'était un avion très agréable, assez automatisé, mais que l'on pouvait aussi piloter manuellement."

Voler sous toutes les latitudes, par tous les temps ou presquen

Celui qui a travaillé successivement à Air Inter, Air France et Vueling se souvient : "Il est très confortable, peu bruyant pour les pilotes. Quelle que soit la météo, je n'ai jamais eu aucun problème. En plus il y avait un très bon radar pour éviter les noyaux nuageux, donc je ne me suis jamais retrouvé dans des conditions très inconfortables."

Lorsqu'on le connait bien c'est un avion très facile à piloter, mais il est aussi très facile de faire une erreur avec. En mode normal c'est un avion très plaisant, mais en cas de panne il faut être assez structuré. - Jean-Pierre Vuillin, ancien commandant de bord

L'A320 a aussi eu des petits frères : l'A318 et l'A319, de taille plus réduite, et l'A321, plus long. Des versions cargos et d'affaires existent également. La belle histoire de l'appareil se poursuit, à ce jour plus de 10.000 exemplaires ont été livrés dans le monde (6.000 autres ont été commandés). La relève, est quant à elle déjà arrivée. Depuis 2014, les versions NEO et leurs moteurs plus performants permettent des économies de 15 à 20% de carburant. En parallèle, le constructeur européen continue de travailler sur des modèles plus propres.