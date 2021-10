L'avion propre en 2050 : "une ambition réalisable" pour le n°2 de la recherche à l'ISAE-Supaéro

Le directeur adjoint de la recherche de l'ISAE-Supaéro à Toulouse, Laurent Joly, parle d'avion "propre" dans la matinale de France Bleu Occitanie ce mercredi alors que puisque son école veut lancer un institut de l'aviation durable d'ici la fin de l'année. Projet unique en Europe, voire au monde.

En début de semaine, les compagnies aériennes du monde entier se sont engagées à zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. Autant dire demain. C'est réaliste ou c'est gonflé, selon vous ?

C'est gonflé comme l'on était toujours dans le passé les défis aéronautiques relevés par les ingénieurs. Et en France, on a toujours eu cet esprit pionnier. C'est un défi immense devant nous. On va dire que c'est ambitieux.

La piste d'un avion électrique ou d'un avion à hydrogène est-elle réalisable ?

La piste de l'avion tout électrique est retenue pour les toutes petites machines. S'il s'agit de transporter un grand nombre de passagers sur de longues distances, c'est pour l'instant complètement irréalisable. Les batteries sont trop lourdes, on ne peut pas faire ça. L'hydrogène en revanche est une piste extrêmement sérieuse. Elle n'est pas pour tout de suite, mais effectivement extrêmement, extrêmement regardée.

Peut-on alors changer le carburant de nos avions?

C'est cela le moment intermédiaire avant l'hydrogène, qui sera donc un nouveau carburant, pas une nouvelle source d'énergie. D'ici quinze ans (NDLR : délai que s'est fixé Airbus pour passer à l'hydrogène), l'idée est de substituer au kérosène des carburants d'aviation durable, dont les sources sont multiples. Elles se trouvent dans les résidus de cuisine, dans les huiles de cuisine pour une part et pour d'autre part, dans la biomasse, dans la récupération d'un certain nombre de déchets de biomasse, donc des carburants "biosourcés".

Mélanger les huiles usagées de nos cuisines avec du kérosène, c'est bien ça l'idée ?

Oui, on l'a déjà fait pour les véhicules terrestres, les carburants, les biocarburants de première génération, on les a mis dans les réservoirs de nos de nos voitures. Les carburants de deuxième génération sont ceux qui vont entrer dans le mélange qui brûlera dans les réacteurs aéronautiques bientôt. L'enjeu, effectivement, c'est de monter le taux de mélange.

Sait-on aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde, produire ces carburants écolos en grande quantité ?

Les procédés chimiques de transformation sont là, ils existent, ils sont connus depuis assez longtemps. La question majeure, c'est vrai, c'est le passage à l'échelle pour fournir en grandes quantités toute l'aviation mondiale. Il faut complètement changer le secteur énergétique et les chaines de production à l'amont. Et tant que ce n'est pas vraiment un produit disponible à grande quantité sur le marché, ce bio-carburant est beaucoup plus cher que le kérosène.

L'ISAE-Supaéro veut fonder un Institut de l'avion durable. Ce serait un projet unique en Europe. Vous voulez que les idées décarbonée naissent à Toulouse ?

Depuis 100 ans, on forme les ingénieurs qui vont inventer l'avion de demain. On les forme aussi à devenir des ingénieurs citoyens. On les forme aux enjeux globaux d'impact de nos activités humaines sur l'environnement. Puis, on a un certain nombre de défis. On va essayer de traverser l'Atlantique avec un drone à hydrogène, le défi Mermoz. Donc, on fait feu de tout bois. On est en train de sortir un référentiel qui fixe un petit peu les données de l'impact de l'aviation sur le climat. Et effectivement, on est en train de se préparer à monter une force de recherche multidisciplinaire. C'est un problème de société. À Supaéro, on est très fort pour concevoir l'avion et on a besoin de ceux qui l'opèrent comme l'ENAC, de ceux qui en travaillent les enjeux économiques ou juridiques, comme ceux comme nos collègues de la TSE.

Et il faut que ces idées là naissent dans le berceau de l'aéronautique, ici ?

Oui, c'est bien le meilleur endroit pour le faire. D'abord parce que les forces académiques sont là. Et puis, parce qu'on est tous affectivement extrêmement conscients de l'enjeu pour la. C'est un enjeu pour l'Europe, c'est un enjeu avant tout pour l'Occitanie, évidemment, c'est un bassin d'emplois incroyable. On pourrait même citer Bordeaux, où il y a toute la vallée aérospatiale qui se mobilise pour pour maintenir son emploi là dessus. À notre place, en tant qu'académique, on va jouer un maximum le jeu d'inventer ce transport aérien de demain.