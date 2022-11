L'avion toulousain ATR 42-600 fait son entrée sur le marché chinois

C'est une bonne nouvelle pour ATR, le constructeur aéronautique basé à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne). Dans un communiqué publié ce mardi 8 novembre, il annonce que "les autorités de l’aviation civile chinoises approuvent le certificat de type du turbopropulseur leader du marché", à savoir l'ATR 42-600.

ⓘ Publicité

Selon l'avionneur, "l’ATR 42-600 est l’appareil idéal pour ouvrir de nouvelles routes en Chine, un vaste pays qui cherche à développer des connexions essentielles". Fabrice Vautier, Directeur Commercial d’ATR, ajoute : "D’ici 2035, nous anticipons la construction de plus de 150 aéroports supplémentaires en Chine, et les turbopropulseurs joueront un rôle-clé pour créer un nouveau réseau de liaisons court-courrier à faible flux de passagers, complétant ainsi l’offre de train à grande vitesse. Nos prévisions de marché à 20 ans prévoient un besoin de 280 turbopropulseurs neufs dans la région, et ATR est idéalement placé pour répondre à cette demande".