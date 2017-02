L'axe Granville-Avranches en 2x2 voies d'ici 2026

Le contournement de Marcey-les-Grèves devrait ouvrir à l'automne 2019. Suivra ensuite celui de St-Pair-sur-mer. La mise à 2x2 voies de l'axe Granville-Avranches pourrait être terminée en 2026, selon le calendrier établi par le Département de la Manche et la Région Normandie.

La Région Normandie vient de signer une convention avec le Département de la Manche. Elle confirme qu'elle va financer la moitié des 130 millions d'euros nécessaires pour cette mise en 2x2 voies de Granville-Avranches. Les autres 65 millions seront financés par le Département.

Hervé Morin et Philippe Bas, présidents de la Normandie et de la Manche, ont visité le chantier du contournement de Marcey-les-Grèves le vendredi 17 février 2017. © Radio France - Lucie Thuillet

Marcey-les-Grèves en 2019

Le chantier du contournement de Marcey-Les-Grèves, débuté à l'automne 2015 se poursuit. Ce tronçon de près de 5 kilomètres va permettre de relier la route de Granville à l'A84 et d'éviter ce secteur de Marcey, régulièrement embouteillé. Six des 9 ouvrages d'art sont terminés. Il reste notamment un viaduc de plus de 80m à construire et tout le terrassement à faire. La mise en service de ce contournement est prévue pour l'automne 2019. Les travaux, initialement estimés à 39 millions d'euros, devraient coûter 35,5 millions d'euros.

Saint-Pair-sur-Mer en 2022

Les travaux doivent s'enchaîner pour la mise à 2x2 voies de l'axe Granville-Avranches. "Ceux du contournement de St-Pair-sur-Mer doivent commencer dès la fin de ceux de Marcey-les-Grèves, donc dès 2020" assure le président du conseil départemental de la Manche, Philippe Bas.

Une 2x2 voies en 2026 ?

C'est l'espoir du Département de la Manche et de la région Normandie. Leur convention prévoit la réalisation des deux derniers tronçons - entre St-Pair et Sartilly et entre Sartilly et Marcey - entre 2022 et 2026. Granville-Avranches en 2x2 voies, ce serait donc pour 2026 !