Haute-Vienne, France

La route Limoges-Poitiers apparaît comme la grande absente des projets d'infrastructures listés par le rapport Duron, remis ce jeudi à la ministre des transports Elisabeth Borne. Ce rapport, issu des consultations et des évaluations du Conseil d'Orientation des Infrastructures, n'évoque même pas cet axe routier alors que élus et entreprises du Limousin attendent beaucoup du réaménagement de la RN 147.

Nous avions eu un accueil assez glacial de la commission Duron" - Pierre Massy, président de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

En décembre dernier, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, Pierre Massy, avait même présenté à Philippe Duron, président du COI, un projet d'autoroute concédée entre Limoges et Poitiers. "Nous avions eu _un accueil assez glacial_, alors aujourd'hui je ne suis pas surpris de ces conclusions" réagit Pierre Massy. "Mais je m'aperçois que d'autres territoires ont présenté des projets en avançant unis et nous n'avons pas avancé unis ! Il faut l'unité de nos élus locaux et régionaux". Le président de la CCI annonce qu'il va fédérer un maximum de chefs d'entreprises, de tous horizons et de toutes tailles, pour relancer la machine.

Encore une lueur d'espoir ?

De son côté, la députée (En Marche) Marie-Ange Magne, dont l'axe Limoges-Poitiers traverse la circonscription, garde espoir. "Ce n'est qu'un rapport", affirme-t-elle, "il y a un certains nombres d'oublis et ça n'engage pas le gouvernement, le résultat pourra être différent". Cependant, elle reconnaît qu'il manquait un consensus des élus sur un projet commun. "Mais je pense que le consensus est en train de se faire et il n'est jamais trop tard" ajoute-t-elle.

La ligne ferroviaire POLT apparaît comme une priorité

En revanche, la ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse apparaît bel et bien comme une priorité dans le rapport Duron. Le document confirme la poursuite de la rénovation jusqu'en 2025, ce qui fera 1 milliard d'euros en 10 ans, et estime que le renouvellement du matériel et des services (comme internet sur toute l'axe) est une priorité. Mais les délais oscillent, selon les scénarios, entre 2022 et 2027...