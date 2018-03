Marne, France

Depuis plus de 30 ans c'est un serpent de mer. Tous les jours, sur l'axe routier Reims-Épernay c'est la même chose . Aux heures de pointe, les bouchons s'accumulent au niveau des trois ronds-points : celui de la chaufferie, celui de champagne et celui de Champfleury. Une situation qui pourrait bien s'aggraver dans les mois qui viennent avec l'ouverture de la polyclinique de Bezannes, qui se trouve à quelques centaines de mètres du rond point de champagne.

Aujourd'hui, entre 22.000 et 30.000 véhicules passent chaque jour sur cet axe routier entre Reims et Épernay. D'ici le mois de juin, avec l'arrivée des patients, des médecins et des visiteurs à la clinique de Bezannes, il y aura 8 à 9000 salariés en plus dans la zone d'activité. mais pour Jean-Pierre Belfie, le maire de la commune : "Il faut arrêter de focaliser sur Bezannes et la polyclinique, car il n'y a pas de bouchons chez moi. Le problème ce sont les fameux ronds-points et ils ne se trouvent pas sur ma commune." Le maire a d'ailleurs tout prévu dans sa zone d'activités. Plusieurs voies d'accès seront ouvertes autour de la polyclinique, ce qui permettra aux visiteurs de venir et de repartir par différents accès et de ne pas être obligatoirement obligé de passer par le rond-point de champagne ou celui de la chaufferie.

Jean Pierre Belfie, le maire de Bezannes estime que le problème des bouchons ne vient pas de la polyclinique de sa commune Copier

Des projets d'aménagement coûteux

Pour Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims : "Il faut discuter avec tous les acteurs concernés des meilleures solutions pour fluidifier cet axe routier. Des projets de trémies _(_sorte de tunnel sous un axe routier ou un secteur très fréquenté) sont toujours d'actualité mais au niveau du rond-point de la chaufferie, cela ne sera pas envisageable car il y a à cet endroit un énorme poteau électrique. En revanche, deux trémies, la première au niveau du rond-point de Champagne et la seconde au niveau de celui de Champfleury peuvent être de bonnes solutions".

Autre idée évoquée par la présidente du Grand Reims, celle d'un "dégagement" direct vers Épernay lorsque l'on vient de Bezannes, ce qui éviterait le passage par le rond-point de Champfleury. Des aménagements très coûteux confie Catherine Vautrin : "Le budget annuel consacré à la voierie dans le Grand Reims est d'environ 30 millions d'euros par an. Pour ces aménagements sur l'axe Reims-Épernay, il faudrait _entre 22 et 28 millions d'euros._"

De son côté, le maire de Bezannes, Jean-Pierre Belfie évoque aussi la possibilité de créer un parking-relais pour les véhicules au niveau du rond-point de champagne. Les utilisateurs emprunteraient donc la ligne de Tram pour venir de Reims ou pour s'y rendre. Une solution parmi d'autres pour désengorger le trafic routier. En revanche, la ligne de tram devrait être prolongée jusque là (Jean-Pierre Belfie affirme qu'il y a la place) et la fréquence des tramways plus régulière.