Un échangeur de l'A75 fermé : des maires dénoncent le manque de concertation

L'échangeur 56 sur l'A75 à hauteur de Sallèles-du-Bosc sera fermé pour cause de travaux à partir de ce lundi pendant 5 mois. Les élus du Bosc et de Sain-Jean-de-la-Blaquière regrettent de ne pas avoir été prévenus en amont. Ils dénoncent un manque de communication pour des travaux de cette ampleur.

L'échangeur 56 sur l'A75 au niveau de Sallèles-du-Bosc et Sain-Jean-de-la-Blaquière sera fermé pendant 5 mois. D'importants travaux de reprise du pont devraient débuter ce lundi 31 janvier jusqu'au 24 juin. La circulation passera du sens Nord-Sud au Sud-Nord sur environ 2 kilomètres. L'échangeur 56 dans le sens Clermont-l'Hérault-Lodève sera fermé. Des travaux importants, dont les maires des deux communes concernées n'ont été informés que très tardivement.

Le maire du Bosc, Jérôme Valat affirme avoir été prévenu par téléphone en début de semaine. Il aurait souhaité être concerté plus en amont pour des travaux qui impliqueront un détour important pour ses concitoyens.

"Ils vont fermer l'autoroute et on nous l'apprend juste par téléphone et je n'ai même pas eu d'écrits. Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas la première fois que de telles décisions sont prises sans aucun avis aux élus. C'est des travaux qui sont prévus bien en amont, des travaux importants. Des réunions d'information auraient pu être faites de sorte à ne pas nous mettre devant le fait accompli. C'est la durée de la fermeture qui pose un problème parce que c'est prévu quand même jusqu'à fin juin. On va devoir faire quelques circuits et on va devoir monter puis reprendre une sortie d'autoroute pour revenir sur nos pas."

De son côté, le maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière, Jean-Bernard Jahnich a également souhaité réagir en solidarité. Malgré le fait que les habitants de sa commune seront moins touchés, il dénonce un manque de communication problématique.

" Quand on fait des travaux de cette envergure, la moindre des choses c'est qu'il y ait des réunions préparatoires pour pouvoir caler un dispositif de délestage, pour que les administrés puissent connaître les itinéraires à suivre. Je ne suis pas impacté directement puisque c'est le maire du Bosc qui est le premier concerné. Mais pour l'avoir vécu l'année dernière, au début de l'été, quand il y a eu le feu d'un camion sur autoroute, je souligne simplement qu'il y a un défaut de communication. Les maires ont été occultés, c'est dommage."