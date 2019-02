L'échangeur d'Agde de l' A9 partiellement rouvert

L' échangeur d' Agde-Bessan de l'autoroute A9 a partiellement rouvert ce lundi matin, on peut entrer sur l' A9 mais les sorties restent fermées. Les travaux de remise en état des installations incendiées ne sont pas terminés.

Agde, France

L' accès à l' A9 à partir de l'échangeur d'Agde-Bessan (n°34) est de nouveau possible depuis ce lundi matin, mais les sorties restent fermées. La barrière de péage, occupée par les gilets jaunes depuis le début du mouvement , le 27 novembre, a été dégradée à plusieurs reprises et incendiée à la mi decembre puis début janvier , ce qui avait conduit à sa fermeture par arrête préfectoral .

On peut entrer sur l' A9 mais pas sortir

Les travaux de remise en état se poursuivent, ils sont réalisés par des équipes de Vinci et des entreprises extérieures pour permettre la réouverture prochaine des sorties de l'A9 .

"Après expertise, la structure métallique de l’auvent, fragilisée par l’incendie, a dû être totalement démontée (le bandeau, puis la charpente). Une fois démantelée, les travaux ont pu débuter au-dessous et également sur la partie des entrées de l’échangeur. "est- il écrit das le communiqué de Vinci Autoroutes.

Les blocs bétons et balisages qui interdisaient physiquement l’accès à l’autoroute en entrée ont été retirés permettant ainsi à nouveau aux usagers d’accéder à l’autoroute A9 depuis Agde en direction de Montpellier et de l’Espagne. Les travaux de génie civil vont se poursuivre sur les sorties cette semaine, ainsi que tous les éléments relatifs à l’alimentation électrique du site (remplacement des câbles et équipements détruits par le feu, réparation de l’éclairage, etc…), explique la direction de Vinci Autoroutes

Au plan judiciaire, une vingtaine de personnes ont été mises en examen pour dégradations en bande organisée, plusieurs sont toujours en détention provisoire.