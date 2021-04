L'échangeur de Connerré sur l'A11 a été inauguré ce lundi 26 avril, la fin d'un projet lancé en 2004. Il se trouve à mi-chemin entre la sortie du Mans et celle de la Ferté-Bernard. Il permettra notamment de soulager le trafic sur la départementale D323.

Les premières études avaient été lancées en 2004 pour l'échangeur de l'Huisne sarthoise, au niveau de la commune de Connerré, sur l'A11. Il a finalement été inauguré ce lundi 26 avril, et permettra de couper en deux les 40km entre la sortie du Mans et celle de la Ferté-Bernard.

Cet échangeur comprend notamment quatre bretelles d'entrées et de sorties, une gare de péage et deux parkings pour un budget de 14,1 millions d'euros, co-financé par Vinci Autoroute, la région Pays de la Loire et le département de la Sarthe.

"L'installation d'un échangeur entraîne une augmentation de l'activité économique, précise Dominique Le Mèner, président du conseil départemental. On a un élément catalyseur, l'entreprise va s'installer car elle sait qu'il y aura la facilité de l'accès à l'autoroute."

Un échangeur déconseillé aux poids lourds

Cette infrastructure va également soulager le trafic sur la D323, qui passe par la commune de Connerré, mais les habitants devront attendre fin juin l'arrivée d'un barreau reliant la départementale à l'échangeur.

Pour limiter les risques, cette sortie est pour le moment déconseillée aux poids-lourds. "On craint une augmentation du trafic, on a déjà une rue de la gare qui est très passante au niveau des camions avec une école", explique Arnaud Mongella, maire de Connerré.

à lire aussi Échangeur de Connerré : les poids-lourds passeront par la rue de la gare

La commune a pris des mesures pour sécuriser la circulation. Pour limiter le trafic, un viaduc doit également être construit pour relier la zone industrielle, mais sa réalisation ne se fera pas avant fin 2023.