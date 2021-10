L'échangeur de Nîmes-Ouest sur l'A9 fermé partiellement pendant sept nuits pour travaux

Pour rénover les chaussées entre les échangeurs de Nîmes-Est et Nîmes-Ouest sur l'autoroute A9, l'échangeur de Nîmes-Ouest sera partiellement fermé pendant les nuits du lundi 11, mardi 12, mercredi 1, jeudi 14, lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 octobre. Les bretelles d'entrée en direction de Montpellier et d'Arles, la bretelle de sortie de l'A9 en provenance d'Orange ainsi que la bretelle de bifurcation A54 en provenance d'Arles et en direction de Montpellier seront fermées de 21h à 6h. Ces dates sont susceptibles de modification en fonction des conditions météo et de l'avancement du chantier.

Des déviations mises en place

Pendant tout le temps des travaux, des déviations sont mises en place.

Les conducteurs souhaitant rejoindre l’A9 en direction de Montpellier sont invités à suivre la N113 en direction de Montpellier afin de reprendre l’autoroute A9 à l’échangeur de Gallargues-Aigues Mortes (n°26)

Les conducteurs circulant sur l’A9 souhaitant quitter l’autoroute à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24), à emprunter la route d’Avignon puis l’avenue Pdt Salvadore Allende en direction de Montpellier.

Les conducteurs souhaitant rejoindre l’A54 en direction d’Arles seront invités à suivre la D42 en direction d’Arles afin de reprendre l’autoroute A54 à l’échangeur de Nîmes Centre (n°1)

Les conducteurs en provenance d’Arles souhaitant rejoindre l’A9 en direction de Montpellier seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) puis à emprunter la D42 en direction de Montpellier, la D6572 puis la D6313 afin de rejoindre l’autoroute A9 à l’échangeur de Gallargues-Aigues Mortes (n°26).

Pour les poids-lourds : Les conducteurs circulant sur l’A9 et qui souhaitent quitter l’autoroute à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à suivre la D6086 en direction d’Arles puis la D135, la D442A afin de rejoindre l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) de l’A54.