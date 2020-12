L'échangeur "Ollioules-Sanary" sur l'A50 devrait être mis en service dans les prochains jours

Après 30 ans d'attente et 3 ans de travaux, le nouvel échangeur autoroutier "Ollioules-Sanary" a été inauguré ce lundi 14 décembre 2020. Si le ministère de la Transition écologique, chargé des Transports, donne comme prévu son feu vert en fin de semaine, les automobilistes pourront emprunter la sortie "12.1" de l'A50 dans une semaine : le lundi 21 décembre 2020 vers 10 heures.

Le ministère a d'ores et déjà fixé le montant du péage et la promesse est tenue : l'Etat s'était engagé pour un tarif inférieur à 1 euro. Les automobilistes en provenance ou en direction de Toulon devront s'acquitter de 0,80 euro. Le nouvel échangeur sera gratuit en provenance et en direction de Marseille puisqu'une gare de péage existe déjà à Bandol.

Selon les estimations, entre 15.000 et 16.000 automobilistes pourraient emprunter quotidiennement ces nouvelles bretelles. Attendue par certains élus depuis 30 ans, la sortie "12.1" devrait permettre de désengorger la sortie 13, La Seyne-Camp Laurent, et les routes départementales situées à proximité (RD11 et RD26)

Nouvelle sortie aussi à l'est, sur l'A57 ?

Au cours de cette inauguration, Hubert Falco, président de Toulon Provence Méditerranée, a demandé à Escota de réfléchir à la création d'une nouvelle sortie d'autoroute sur l'A57, cette fois à l'est de Toulon. "Il faut _désengorger les accès aux zones commerciales de Grand Var et Avenue 83_. Certains jours, les files de voiture remontent jusqu'à La Farlède, ce n'est plus possible" a expliqué l'élu. Cette création pourrait être couplée avec les travaux d'élargissement de l'A57 qui doivent démarrer dans les semaines qui viennent.

Ce nouvel échangeur a coûté 37,6 millions d'euros financés à hauteur de 42% et par les collectivités locales ( Conseil départemental du Var, TPM et agglomération de Sud Sainte-Baume). © Radio France - Sophie Glotin

Le nouvel échangeur a officiellement été inauguré ce lundi 14 décembre © Radio France - Sophie Glotin