L'éclairage public définitivement éteint sur la rocade du Mans

Il faudra se contenter des phares de voiture pour rouler sur la rocade du Mans (Sarthe), à compter du mercredi 25 mai 2022. L'éclairage public sera définitivement éteint sur un tronçon de huit kilomètres, du carrefour giratoire de Béner, près d'Yvré-L'Évêque, jusqu'au boulevard Demorieux, à côté d'Allonnes.

Le Mans Métropole espère ainsi économiser "216 000 kilowattheures par an, c'est à dire la consommation électrique moyenne de 77 foyers", précise Isabelle Leballeur, vice-présidente à la Métropole durable.

Seuls les carrefours de cette partie de la rocade seront encore éclairés puisqu'ils sont des lieux piétons. Mais Isabelle Leballeur rappelle que l'absence de lumières publiques ne provoque pas plus d'accidents sur la route. "L'idée, c'est de montrer l'exemple engagé par la collectivité pour diminuer sa facture d'énergie", ajoute-t-elle.

Maire de Pruillé-le-Chétif, l'élue a déjà mis en place l'extinction des lumières dans sa commune à partir de 23 heures. :

Je pense qu'on peut encore aller plus loin. On est encore un peu trop éclairés à mon avis, on peut encore réduire l'éclairage de 50% dans les périodes où ça circule peu.