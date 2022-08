Indre-et-Loire : l'école de Marigny-Marmande face au manque de transports scolaires

Dans quelques semaines, les enfants reprendront l'école. Comment vont-ils s'y rendre ? Cette question est parfois un vrai casse-tête pour les parents. En particulier dans les communes rurales où les écoles se situent à plusieurs kilomètres du domicile et qu'il n'y a pas de transport scolaire ! Dans le sud de l'Indre-et-Loire, la fermeture du regroupement pédagogique des villages de Braslou, Braye-sous-Faye, Razines et Faye-la-Vineuse met en lumière ces problématiques.

Faute de classe, 17 familles ont dû changer leurs enfants d'école. L’Éducation nationale leur a laissé le choix entre celles de Richelieu ou celle de Marigny-Marmande. Certains élus des villages concernés auraient affirmé aux parents qu'un ramassage scolaire allait être mis en place pour les deux secteurs. Mais dans les faits, seules les écoles de Richelieu ne seront être desservies par aucun bus scolaire à la rentrée. D'où l'agacement des parents qui ont inscrit leurs enfants à Marigny-Marmande. "A la mairie de Faye-la-Vineuse, quand l'école a fermé, on nous a expliqué que les enfants seraient dispatchés entre Richelieu et Marigny-Marmande, et qu'il y aurait des transports scolaires. C'était une affirmation", raconte Natacha, maman d'une petite fille de trois ans, inscrite en petite section à l'école de Marigny-Marmande à la rentrée.

"La petite maison dans la prairie"

Une dizaine de familles sont concernées. Assistante familiale, Carole accueille chez elle trois enfants à Razines. Après la fermeture de l'école dans le village, elle a choisi de les scolariser à Marigny-Marmande : "c'est un plus petit village que Richelieu. Je n'habite pas très loin, à neuf kilomètres. Les enfants vont retrouver leurs copains et leurs copines", explique-t-elle. Elle craint cependant de ne pas toujours pouvoir les emmener à l'école. "Admettons un matin, on n'arrive pas à démarrer la voiture à cause du froid, ou bien si j'ai un problème de santé. Je serais obligée de les laisser à la maison", ajoute-t-elle.

Williane est mère de deux enfants, âgés de six et neuf ans. Elle aussi est inquiète : "C'est compliqué, je vais devoir faire un bon détour pour les emmener avant d'aller au travail, sans compter les frais d'essence. On devra les mettre à la garderie. Heureusement qu'à Marigny-Marmande, les horaires de la garderie sont extensibles".

Amélie Maillet, adjointe à l’Éducation à la mairie de Marigny-Marmande juge la situation inacceptable. "J'estime que l'on est plus au temps de la petite maison dans la prairie. Ce n'est pas normal de faire 11 kilomètres à pied pour venir à l'école. Les parents ont le droit de décider de là où ils veulent mettre leurs enfants. Et je ne comprends pas pourquoi il y a un transport scolaire qui va vers Richelieu, sachant que les trois-quarts des élèves de l'ancien RPI viennent dans notre école." L'élue se bat depuis plusieurs mois pour qu'un circuit de ramassage scolaire soit mis en place.

La Région promet un minibus

Confrontée à la pénurie de chauffeurs de bus, la Région, qui gère le transport scolaire, n'a pas les moyens de créer une nouvelle ligne. C'est bien ce que décrit Philippe Fournié, vice-président en charge des transports de la région Centre-Val de Loire : "l'année dernière, on a formé quasiment 1000 personnes au transport scolaire. Mais les contrats sont souvent à temps partiel, et ne sont pas forcément bien payés... On peut comprendre que les chauffeurs aient envie de faire autre chose. Il faut savoir aussi que les délais de livraison pour un véhicule ont augmenté. Et puis, il y a des enjeux financiers liés au coût des carburants, aux augmentations des salaires."

Face à la pression des parents, l'élu promet un minibus, qui viendra ramasser les élèves des quatre villages concernés par la fermeture du RPI. Une solution de dépannage. Car créer un nouvelle ligne coûterait environ 30.000 euros d'après Philippe Fournié.

Ce minibus est une première étape avant de trouver une solution pérenne pour la rentrée suivante. Une concertation entre tous les acteurs locaux et la Région devrait avoir lieu en octobre prochain.