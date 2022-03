L'école de pilotage d'Airbus s'agrandit à Champniers, en Charente. Le nouveau campus de près de cinq hectares et le bâtiment de 3200 mètres carrés ont été inaugurés ce mercredi matin. C'est là que, à terme, 150 à 200 "cadets" (apprentis pilotes de ligne) seront formés pendant un peu plus de 18 mois

L'école de pilotage Airbus change de dimension. Créé en 2019 juste à côté de l'aéroport de Brie-Champniers, le centre de formation de pilotes de ligne a désormais suffisamment de place pour s'épanouir, sur le site de l'ancien centre de formation de Nidec-Leroy-Somer. Quatorze salles de cours et de briefings, une salle de simulateur, un restaurant, un laboratoire de langues, et l'amphithéâtre Latécoère, sont déjà disponibles. Mais le hall, aujourd'hui vide, pourra être transformé à l'avenir en simulateurs. Des installations sportives sont prévues sur le campus de 4,7hectares, avec des logements pour les "cadets", car la formation d'un pilote de ligne est très chère : 110 000 euros (sans hébergement), quant un brevet privé ne coûte que 10 000 euros.

Une des salles de cours du centre de formation Airbus de Champniers © Radio France - Pierre MARSAT

La formation standard Airbus, c'est 800 heures de cours théoriques uniquement en anglais, et 200 heures de pratique en simulateur ou vol réel. Des cadets formés à Champniers viennent d'être recrutés par la compagnie aérienne Volotéa basée à Barcelone. Ce sont 11 cadets Airbus fraichement diplômés qui navigueront à partir du mois d'avril ou mai. Avec une "première" dans le domaine de l'aéronautique : la formation Airbus de Champniers veut "décarboner" son activité. D'ici 2030, la formation deviendra plus économe en carburant, et plus propre, en passant notamment par une flotte d'avions de la société rochelaise Elixir.

Le directeur du campus de Champniers, Jean Longobardi © Radio France - Pierre MARSAT

D'après le groupe Airbus, ce sont 550 000 pilotes de ligne qui seront en exercice dans le monde d'ici vingt ans. Les débouchés de la formation Airbus de Champniers sont donc assurés dans le monde entier. Un autre centre de formation Airbus existe au Mexique, pour former uniquement des Mexicains. A Champniers, 60% des cadets sont Français, et 40% étrangers. 10% seulement des futurs pilotes de ligne sont des filles.

Reportage au centre de formation Airbus de Champniers Copier

Interview de Jean Longobardi sur la "décarbonation" de la formation aéronautique Copier