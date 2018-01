Béziers, France

A la rentrée scolaire 2014, les habitants du quartier de Montflourès à Béziers étaient enchantés : l'école maternelle et primaire Nelson Mandela était inaugurée dans le secteur. Aujourd'hui, 160 enfants sont inscrits mais les parents s'impatientent car, depuis le début, aucune desserte de bus ne passe devant l'établissement. L'arrêt le plus proche se situe à ...2km. Claude Allingri, maire de Montblanc qui a rejoint l'agglo Béziers-Méditerranée il y a un an, a hérité du dossier. Depuis, il cherche des solutions. Pas simple car les bus classiques ne peuvent pas atteindre l'école car trop larges, trop longs pour les infrastructures routières. Résultat : rien ne bouge malgré une pétition des parents. Mais la situation pourrait évoluer rapidement.. Dès la fin des vacances de Février,un mini-bus pourrait assurer les rentrées et sorties des classes jusque la fin de l'année. Reste à vérifier la faisabilité économique comme géographique.

A plus long terme, la délégation de service public lié aux transports à l'agglo Béziers-Méditerranée arrive à échéance fin 2018. Sept candidats sont d'ores et déjà en lice et le secteur de Montflourès tout comme l'école Nelson Mandela font partie du cahier des charges. Il faut donc attendre les propositions des uns et des autres pour qu'une solution pérenne voit enfin le jour.

