L'élargissement de la route vers Arcachon n'a pas fait disparaître tous les bouchons mais ça roule mieux

La mise à 2 X 2 voies de la route entre Gujan-Mestras et La Teste-de-Buch au printemps dernier a-t-elle permis de résorber les traditionnels bouchons sur la route d'Arcachon ? En plein coeur de l'été la RN250 reste encore bien embouteillée mais il y a du mieux.

La suppression de deux giratoires, remplacés par des échangeurs avec ponts aériens et le doublement des voies de circulation ont fluidifié le trafic. En revanche ça continue de coincer entre La Teste, le Pyla, les plages océanes et Arcachon, là où la route n'a pas encore été élargie.

Laurent Geulin, vice-président du DEBA, le club d'entreprise du Bassin d'Arcachon qui milite pour l'amélioration de la desserte routière espère que les travaux vont se poursuivre jusqu'à l'entrée d'Arcachon.

On voit apparaître de nouveaux bouchons même si ensuite, passé La Teste, on file plus vite vers Bordeaux